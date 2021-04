La voiture 2022 est la priorité de développement de Ferrari depuis janvier

En résumé: Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, a déclaré que peu de mises à jour supplémentaires arriveraient pour la voiture de cette année, car ils concentrent déjà leurs efforts de développement sur la saison prochaine.

Ferrari se concentre sur 2022 depuis le début de l’année Avec l’arrivée de nouveaux règlements techniques complets pour la saison de F1 2022, toutes les équipes doivent déterminer quand engager leurs ressources pour le championnat de l’année prochaine.

La décision a été rendue plus compliquée par l’introduction à la fois d’un nouveau règlement financier – le plafond budgétaire – et d’un handicap de développement aérodynamique. Ce dernier permet aux équipes qui ont terminé plus bas le championnat des constructeurs l’année dernière de faire plus de développement au cours de cette saison.

S’exprimant après le Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche, Binotto a déclaré que Ferrari était suffisamment satisfait des progrès réalisés depuis sa mauvaise campagne 2020 pour peser de son poids dans une impulsion de développement majeure pour la saison prochaine. Comme il a terminé sixième sur 10 équipes l’an dernier, Ferrari aura plus de temps de développement que la majorité de ses rivaux.

“Je pense que la voiture pour 2021 est ce que nous attendions, donc de bonnes corrélations avec nos données”, a déclaré Binotto. “Qui est super.

«Est-il temps de passer à 2022? Nous avons déjà changé de janvier. L’équipe se concentre donc déjà sur l’année prochaine. Nous aurons encore du développement en 2021 mais ce n’est pas notre priorité. »

McLaren Technology Center vendu par équipe

McLaren a conclu la vente et la cession-bail du siège social du groupe McLaren, qui comprend le centre technologique distinctif de McLaren, qui abrite son équipe de Formule 1, dans le cadre d’un contrat de 170 millions de livres sterling de 20 ans. Global Net Lease a confirmé hier qu’il s’agissait de l’acheteur.

Le PDG de GNL, James Nelson, a déclaré que le buxilding conçu par Norman Foster était une «installation de classe mondiale» qui est «le type de propriétés essentielles à la mission louées en net qui composent le portefeuille de GNL».

En ce jour en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, Arie Luyendyk remportait la troisième manche de la série CART IndyCar sur l’ovale Phoenix devant Bobby Rahal

