La voiture Apple, expliquée – Vox

La voiture Apple dont on parle depuis longtemps semble plus possible que jamais: le PDG Tim Cook vient de faire ses déclarations les plus définitives (et, conformément à la stratégie habituelle d’Apple, pas du tout définitives) à ce jour selon lesquelles Apple fabrique sa propre voiture remplie d’Apple. La technologie.

Dans une interview avec Kara Swisher du New York Times, Cook a déclaré que la technologie autonome était «essentielle» et qu’il considérait une voiture autonome comme un robot. Cela est cohérent avec ses déclarations de 2017 selon lesquelles Apple se concentrait sur les systèmes autonomes. Mais il était «timide» – ses mots – pour savoir si cette technologie irait dans une voiture fabriquée par Apple.

«Nous aimons intégrer du matériel, des logiciels et des services, et trouver les points d’intersection de ceux-ci parce que nous pensons que c’est là que la magie opère», a déclaré Cook. «Et c’est donc ce que nous aimons faire. Et nous adorons posséder la technologie principale qui est autour de cela. »

Comme Swisher l’a souligné, Apple aime posséder et fabriquer le matériel dans lequel il met sa technologie, plutôt que de le confier à d’autres entreprises, comme le fait Google avec son système d’exploitation Android.

Et Apple serait en train de discuter avec les constructeurs automobiles de la construction d’une voiture électrique entièrement autonome dans les prochaines années. Les dernières rumeurs, gracieuseté de CNBC, avaient Apple et Hyundai «sur le point de finaliser» un accord pour construire les voitures dans une usine Kia en Géorgie. Ce serait la propre marque de voitures d’Apple, et le partenariat donnerait à Apple une usine prête à commencer à construire des voitures d’ici 2024, plutôt que d’exiger que l’entreprise prenne beaucoup plus de temps (et plus d’argent) pour en construire une à partir de zéro. Mais un rapport Bloomberg ultérieur a déclaré que les discussions entre Apple et Hyundai se sont en fait terminées il y a des semaines sans accord.

Apple n’a confirmé aucun de ces rapports, ce qui était la procédure standard de l’entreprise avec son projet de voiture à long brassage.

Apple essaie de faire rouler une voiture depuis des années avec peu de succès auprès du public. La perspective que la société produise réellement sa propre voiture d’ici 2024 n’est pas certaine, mais les discussions avec Hyundai, bien qu’elles n’aboutissent à rien, la rendent certainement plus possible que jamais – comme le font les récents commentaires de Cook. Cela dit, la construction d’une nouvelle gamme de voitures est un processus long et décourageant, surtout si l’entreprise derrière espère intégrer de nouvelles technologies dans le projet. Apple, étant Apple, voudra sûrement faire cela. La société a toujours été intéressée à faire sa propre chose, de son système d’exploitation à, plus récemment, ses puces MacBook M1.

Il s’agit également d’Apple, l’une des entreprises les plus riches et les plus innovantes au monde. Ne comptez jamais Apple.

Nous avons appris l’existence d’une possible voiture Apple au début de 2015 lorsque le Wall Street Journal a rapporté que l’entreprise tentait de construire un concurrent Tesla. Le projet, surnommé «Titan», a été approuvé par le PDG Tim Cook environ un an plus tôt, selon le journal. Mais les projets de voiture Apple peuvent remonter beaucoup plus tôt: le fondateur Steve Jobs aurait envisagé de construire une voiture en 2008. Le plan était alors de construire une voiture électrique plutôt que d’en créer une autonome, ce que Google et Uber essayaient de faire. à l’époque. Bien qu’il faille beaucoup de temps et d’argent pour faire rouler une voiture, Apple avait beaucoup des deux, selon le rapport. Environ 1 000 personnes travailleraient sur le projet. Apple a refusé de commenter l’histoire.

À la fin de 2016, cependant, il semblait qu’Apple était passé de la fabrication de ses propres voitures à la fabrication de technologies de conduite autonome à utiliser dans les voitures d’autres fabricants. Mais les discussions avec BMW et Mercedes-Benz alors que les partenaires de fabrication se sont effondrés et des centaines de personnes ont quitté le projet. Même ainsi, cela avait apparemment déjà donné des résultats: le New York Times a rapporté qu’Apple avait un «certain nombre de véhicules entièrement autonomes en cours de test, utilisant des itinéraires de fonctionnement limités dans un environnement fermé».

Il y avait également des preuves tangibles que quelque chose d’automobile était en préparation chez Apple. En 2017, la société a obtenu un permis du Département des véhicules automobiles de Californie pour tester la conduite autonome sur les routes publiques de l’État. Parce que c’était à peu près indéniable, Cook a admis que l’entreprise travaillait sur un logiciel de conduite autonome à cette époque. Et en 2018, une voiture d’essai Apple (fabriquée par Lexus) a été mise à l’arrière par une autre voiture (conduite par un humain), offrant une preuve supplémentaire qu’Apple faisait encore quelque chose dans l’espace. Mais une vraie voiture produite par Apple semblait de plus en plus improbable, voire totalement hors de question. Pendant ce temps, Apple n’avait pas encore confirmé qu’il travaillait sur une voiture réelle.

Au début de 2019, il semblait que le Projet Titan, quel qu’il soit, était au bord de la mort. Apple a licencié 200 personnes dans l’équipe Titan en janvier, mais en juin, elle a acquis une start-up de conduite autonome en difficulté, renouvelant l’espoir que Titan était toujours en activité. À part cela, il semblait que l’intérêt de l’entreprise pour la technologie de conduite autonome diminuait; ses voitures d’essai ont parcouru beaucoup moins de kilomètres en 2019 qu’en 2018.

Bien qu’il y ait eu des rapports tout au long de 2020 qui indiquaient qu’Apple avait relancé son projet de produire ses propres voitures – le blog de rumeurs Apple Insider a consciencieusement catalogué les brevets déposés par la société pour tout, des moteurs aux vitres auto-teintantes – un rapport de décembre de . était un signe définitif . Le rapport indique qu’Apple utilisera sa propre technologie de conduite autonome et construira ses propres voitures, combinant les deux phases du projet Titan en un seul produit. CNBC a fait écho à cela, citant une source qui a déclaré que la voiture était «conçue pour fonctionner sans conducteur». Selon CNBC, cela pourrait indiquer que les premiers clients de la voiture Apple seront les services de livraison de nourriture et les taxis autonomes – pas le grand public. Alors ne commencez pas à économiser pour une voiture Apple pour le moment.

Et, selon ., Apple espère apporter quelque chose de nouveau à la table avec une conception de batterie qui rendra les batteries de voiture électrique moins chères et dureront plus longtemps. Une personne impliquée dans le projet a décrit la technologie des batteries comme un «niveau supérieur». L’accent mis par Apple sur la conception de la batterie a beaucoup de sens, étant donné le travail d’Apple visant à améliorer les batteries de ses produits existants. Nous voyons peut-être une partie de la technologie qu’Apple espère intégrer au projet Titan maintenant; l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro sont équipés de capteurs LiDAR, que les voitures autonomes utilisent pour cartographier leur environnement et détecter les objets à proximité.

L’industrie automobile a continué de pénétrer lentement les marchés des voitures électriques et autonomes. Mais la voiture Apple ressemble à une menace pour la Tesla d’Elon Musk, peut-être plus que tout autre constructeur automobile à ce stade (Apple a même pris l’habitude de braconner les employés de Tesla), bien que Musk n’ait pas semblé trop gêné par cette possibilité. Il a cependant admis qu’il avait essayé de vendre Tesla à Apple, mais Cook n’était pas intéressé.

Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion. – Elon Musk (@elonmusk) 22 décembre 2020

Cook a également commenté cette affirmation, sans la confirmer ni la nier:

«Je n’ai jamais parlé à Elon, même si j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour l’entreprise qu’il a bâtie», a déclaré Cook au New York Times. «Je pense que Tesla a fait un travail incroyable non seulement en établissant la tête, mais en gardant la tête pendant une si longue période de temps dans l’espace EV.

Si Apple construit cette voiture, l’avance de Tesla ne durera peut-être pas trop longtemps.

Bien sûr, tout rapport sur l’avenir d’Apple comporte de nombreuses mises en garde et peu de certitude, comme le montre le chemin parcouru par la voiture jusqu’à présent. Mais il semble au moins y avoir un chemin. Maintenant, nous allons voir si quelque chose le fait tomber.

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.