La voiture Aston Martin Vanquish S 2006 de Dave Mustaine mise aux enchères

Selon Bring A Trailer, une voiture Aston Martin Vanquish S 2006 appartenant à l’origine à MEGADETH homme principal Dave Mustaine est aux enchères et se trouve à une offre actuelle de 65 000 $. Le véhicule est l’un des quelque 1100 exemplaires à moteur V12 produits entre 2004 et 2007 et a été vendu neuf par Ferrari-Maserati d’Atlanta à Roswell, en Géorgie. Il est fini en argent sur un intérieur en cuir noir, et la puissance est fournie par un V12 de 5,9 litres couplé à une transmission à six vitesses. La voiture a été récemment acquise par le concessionnaire vendeur, qui déclare que les barres stabilisatrices arrière ont été remplacées en vue de la vente. Cette Aston Martin Vanquish S est désormais proposée au Texas avec la documentation du fabricant, deux clés, une housse de voiture et un Carfax rapport, et un titre propre du Tennessee.

De retour en novembre 2015, Mustaine a publié une vidéo sur Périscope dans lequel il pouvait être vu conduisant autour de Franklin, Tennessee et attrapant de la nourriture dans sa voiture Aston Martin Vanquish.

En 2014, Mustaine a parlé à Motortrend.com de sa collection de voitures, qui comprenait à l’époque l’Aston Martin Vanquish S 2006, une Bentley Continental GT 2006, une Mercedes CLS500 2006 et un Range Rover 2010.

Mustaine, qui a déclaré qu’il travaillait comme mécanicien à temps plein à Huntington Beach, en Californie, dans sa pré-METALLICA jours, a déclaré au site à propos de son Aston Martin: “J’aime le fait que j’ai James Bondest la voiture et il n’a pas mes guitares, pour être effronté. Mais honnêtement, je pense que c’est une voiture vraiment sexy, elle a beaucoup de muscle, elle est vraiment élégante, l’intérieur est vraiment confortable. “

Il a ajouté: “La seule chose que je n’aime pas, c’est qu’il a tellement de puissance que si vous ne savez pas comment conduire correctement une voiture comme celle-là, vous finissez par faire tourner les roues partout où vous allez.”

Concernant sa Bentley, Mustaine a déclaré: “C’est comme si vous conduisiez un porte-avions. C’est juste grand, vraiment gros, comme quand vous voyez les dessins animés et ces gars qui ont ces voitures de 9 mètres de long, c’est ce que je ressens pour moi.”

Il a ajouté: “Vous avez déjà entendu parler du dicton” femme heureuse, vie heureuse “? C’est la voiture de ma femme. Nous avons une flotte de ces voitures; nous partageons. … Je la conduis plus qu’elle ne le fait, mais que sera sera, droite?”

Mustaine a également parlé du temps où il a travaillé comme mécanicien. “Je suis passé du statut de quelqu’un qui pompait de l’essence, ce qui a été l’inspiration pour l’une des premières chansons que j’ai écrites, ‘Le Mécanix’, qui est sur notre tout premier disque “, dit-il.” Il a également été enregistré par mon groupe précédent METALLICA, comme la chanson l’appelait ‘Les quatre cavaliers’. Même chanson, paroles différentes, juste un tout petit peu. “

