La voiture autonome Apple avait besoin d’un réalignement après avoir coupé le trottoir en mode autonome

L’un des véhicules d’essai autonomes d’Apple a été impliqué dans un incident mineur le 27 septembre, selon un dossier déposé auprès du DMV de Californie. [PDF].



Le véhicule autonome, qui fonctionnait en mode autonome à l’époque, a coupé un trottoir en roulant à 13 milles à l’heure. Aucun dommage n’a été signalé, mais la voiture a nécessité un réalignement.

Un véhicule d’essai, fonctionnant en mode autonome à Sunnyvale et tournant à droite de l’avenue Mathilda à l’avenue Del Ray, a heurté un trottoir à environ 21 km/h. Bien qu’aucun pneu ou roue n’ait été endommagé, le contact a entraîné un désalignement. Aucun autre agent n’a été impliqué, aucun blessé n’a été signalé et les forces de l’ordre n’ont pas été appelées sur les lieux.

L’incident s’est produit lorsque le véhicule tournait à droite de l’avenue Mathilda sur l’avenue Del Ray, un emplacement situé juste à côté de l’emplacement d’Apple sur l’avenue Mathilda.

Les véhicules autonomes d’Apple ont été impliqués dans plusieurs accidents très mineurs, mais la plupart ont été causés par d’autres conducteurs et alors qu’ils n’étaient pas en mode autonome. Il s’agit du deuxième événement survenu lorsqu’un véhicule Apple fonctionnait en mode autonome.

Apple teste son logiciel de conduite autonome depuis début 2017, en utilisant les véhicules Lexus RX 450h susmentionnés équipés de capteurs et de caméras dans les environs de ses campus de Cupertino. Les travaux sur la conduite autonome font partie du projet de voiture de longue date d’Apple, et des rumeurs suggèrent qu’Apple envisage de sortir un véhicule au milieu ou à la fin des années 2020.

Meilleures histoires

Apple étend sa flotte de voitures autonomes

La flotte de véhicules autonomes d’Apple parcourant les rues de Californie pour des tests comprend désormais 69 véhicules et 92 conducteurs, selon les informations du California Department of Motor Vehicles obtenues par macReports. Cela signifie qu’Apple a ajouté une voiture autonome et 16 conducteurs depuis mai de cette année. Apple a étendu son test de véhicule autonome depuis qu’il a obtenu un permis…

Les véhicules d’essai d’auto-conduite Apple ont doublé leur kilométrage en 2020

Le California DMV a publié aujourd’hui de nouveaux rapports de désengagement et de kilométrage pour les véhicules autonomes qui sont testés dans l’État, nous donnant un aperçu de la progression d’Apple sur son logiciel de véhicule autonome. Au cours de l’année 2020, les véhicules équipés de la technologie de conduite autonome d’Apple ont parcouru un total de 18 805 miles en Californie, contre 7 544 miles parcourus en 2019….

Apple embauche Ulrich Kranz, fondateur d’une start-up de voitures autonomes et ancien directeur général de BMW

L’ancien cadre supérieur de BMW et fondateur d’une startup de véhicules autonomes, Ulrich Kranz, a assumé un rôle chez Apple en travaillant sur le projet de voiture autonome de l’entreprise, rapporte Bloomberg. Kranz a fondé Canoo, une startup de voitures autonomes qu’il a quittée plus tôt cette année. Avant de créer Canoo, Kranz a contribué au développement des véhicules i3 et i8 chez BMW, où il a travaillé pendant 30 ans. D’après Bloo…

Apple serait en pourparlers avec Toyota au sujet de la production de voitures Apple à partir de 2024

Selon les rumeurs, Apple serait en Asie pour rendre visite à Toyota alors qu’il se prépare à jeter les bases du fournisseur pour produire en masse une voiture de marque d’ici 2024, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Des représentants d’Apple auraient rencontré le groupe sud-coréen SK et LG Electronics le mois dernier pour discuter du développement d’Apple Car, et maintenant le japonais Toyota est présenté comme sa prochaine destination potentielle. Pomme…

Apple serait en pourparlers actifs avec plusieurs fournisseurs de capteurs LiDAR pour un véhicule autonome

Apple est en discussion avec plusieurs fournisseurs de capteurs LiDAR appropriés pour un véhicule autonome, selon Bloomberg. Le rapport affirme qu’Apple recherche des capteurs qui seraient toujours considérés comme « à la pointe de la technologie » dans quatre à cinq ans. Comme largement répandu, le rapport affirme qu’Apple travaille sur un projet de véhicule sans conducteur depuis plusieurs années. Apple aurait…

Foxconn, fournisseur d’Apple, désireux de percer dans la fabrication de véhicules électriques

Le fournisseur d’Apple Foxconn fait une avancée majeure dans la fabrication de véhicules électriques et vise depuis longtemps à entrer sur le marché des véhicules, selon un nouveau profil des ambitions automobiles de Foxconn qui a été partagé par Nikkei. « Si nous pouvons fabriquer des iPhones, pourquoi ne pouvons-nous pas fabriquer de véhicules électriques ? » Le fondateur et ancien président de Foxconn, Terry Gou, a déclaré lors d’une réunion interne. « C’est un iPhone à quatre roues. » Foxconn a…

Le chef d’Apple Watch, Kevin Lynch, dirige désormais les efforts d’Apple Car

Le vice-président Apple de la technologie, Kevin Lynch, reprend le projet Apple Car et remplacera Doug Field, qui passe chez Ford, rapporte Bloomberg. Lynch a rejoint l’équipe Apple Car pour la première fois en juillet, des rapports suggérant qu’il avait été appelé pour aider à diriger le développement d’Apple Car. Maintenant que Field a quitté l’entreprise, Lynch reprendra son rôle et sera en charge de l’Apple Car. Lynch…

Apple en pourparlers « à un stade précoce » avec les fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques pour Apple Car

Apple est en « début de pourparlers » avec deux sociétés chinoises au sujet de la fourniture de batteries pour une future voiture Apple, selon un nouveau rapport de .. Apple est en pourparlers avec les chinois CATL et BYD au sujet de la fourniture de batteries pour son projet de véhicule électrique, ont déclaré quatre personnes au courant de la question. Les discussions sont sujettes à changement et il n’est pas clair si les accords avec…