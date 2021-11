La voiture de fuite des jeunes meurtriers de Dolph serait située à Memphis

Le mystère sur qui a assassiné jeune dauphin peut être un pas de plus vers la résolution – car il semble que les flics aient retrouvé la voiture de fuite dans laquelle le tueur s’est enfui.

Le véhicule a été localisé samedi dans le quartier Orange Mound de South Memphis — sur le bloc 1100 de Bradley Street… ceci selon un journaliste de RENARD13, qui a confirmé la nouvelle aux autorités locales chargées de l’application des lois, qui pensent pouvoir l’avoir.

Lire du contenu vidéo

Plusieurs photos et vidéos différentes ont fait surface montrant une Mercedes Benz blanche à 2 portes remorquée hors d’une allée d’une maison d’habitation … avec des voisins qui la regardent et la police entourant la zone. Selon les rapports, la voiture semblait être abandonnée ici – et toujours intacte.

À première vue … le véhicule représenté dans ces clips ressemble certainement à celui les flics ont posté des photos de lorsqu’il demande au public de l’aider à l’identifier.

Ils ont trouvé la voiture des tireurs de Young #Dolph. RIP #YoungDolph pic.twitter.com/AMsTIEHEAN – Dewayne Whitfield (@Dewayne_W) 20 novembre 2021 @Dewayne_W

Bien qu’une plaque d’immatriculation claire n’était pas visible sur les photos que la police a jetées … vous pouvez en faire un peu ressortir dans ces vidéos circulant en ligne. On ne sait pas si la personne sur laquelle cette propriété a été trouvée est interrogée ou non – mais vous devez imaginer qu’il s’agit d’une personne d’intérêt, en supposant que cela s’avère être la voiture qu’ils recherchent.

Comme nous l’avons signalé … deux hommes se sont précipités vers Makeda’s Homemade Cookies – où Dolph était à l’intérieur à ce moment-là – et ont sauté, ouvrant le feu sur lui en plein jour. Après avoir déclenché un barrage de balles qui l’a finalement tué sur place, les criminels se sont enfuis dans ledit Benz.

Veuillez voir les photos ci-jointes des suspects et du véhicule suspect du meurtre du 2370 Airways Boulevard. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler CrimeStoppers au 901-528-CASH. pic.twitter.com/LzYLPJLlOc – Département de police de Memphis (@MEM_PoliceDept) 18 novembre 2021 @MEM_PoliceDept

Memphis PD n’a pas encore parlé de la découverte – ils ne nous confirmeraient pas de toute façon s’ils pensaient qu’ils avaient quelque chose, mais sur la base de ces preuves préliminaires, cela pourrait être une correspondance.

Voici la partie folle … la voiture a été laissée à seulement 3 miles du site de la fusillade.

Histoire en développement…