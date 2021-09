La voiture de l’ex-BF de Christina Grimmie vandalisée, filmée par une vidéo de surveillance

Source : Luke Filipowicz / iMore WhatsApp a annoncé aujourd’hui qu’il apportait des sauvegardes de chat chiffrées de bout en bout sur iCloud et Google Drive. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré : Nous ajoutons une autre couche de confidentialité et de sécurité à WhatsApp : une option de cryptage de bout en […] More