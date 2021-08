La voiture du gouverneur du NM obtient 13 MPG alors qu’elle exige 52 MPG ⋆ 10z viral

Le gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, souhaite que les résidents de l’État conduisent des voitures avec une moyenne de 52 miles par gallon (mpg). Sa propre voiture, cependant, possède une économie de carburant moyenne de moins de 13 mpg.

Selon les journaux de gaz publiés par une loi sur l’inspection des archives publiques (IPRA) entre juillet 2020 et juin 2021 déposés par l’association énergétique à but non lucratif Power the Future et partagés avec The Federalist, la consommation moyenne de carburant de la voiture du gouverneur était de 12,65 mpg. Cette consommation de carburant est bien en deçà de l’objectif de 52 mpg fixé en 2019 lorsque Grisham a engagé le Nouveau-Mexique à appliquer des réglementations automobiles restrictives en énergie adoptées par 14 autres États.

“Pour lutter contre le changement climatique, pour assurer la sécurité des citoyens du Nouveau-Mexique, pour protéger l’air que nous respirons tous, il est essentiel que nous adoptions des normes de voitures propres plus strictes qui augmentent l’économie de carburant et réduisent les émissions”, a déclaré Grisham dans un communiqué de septembre 2019 en tant qu’administration Trump. supprimé la réglementation lourde pour stimuler l’innovation. « Le Nouveau-Mexique se tiendra debout et respectera son engagement envers le leadership environnemental.

Mais pas le bureau du gouverneur du Nouveau-Mexique.

Le bureau de Grisham n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de The Federalist.

Refuser d’adhérer à leurs propres normes environnementales est devenu une pratique courante parmi les politiciens qui promeuvent agressivement un programme climatique de gauche. Plus tôt ce mois-ci, le New York Post a rapporté que le jet privé du président Joe Biden, le tsar du climat, John Kerry, avait effectué 16 voyages cette année seulement. Les jets privés émettent 5 à 14 fois plus de pollution que les avions commerciaux par passager, et 50 fois plus que les trains.

“Bien qu’elles ne soient pas aussi mauvaises que le jet privé de John Kerry, les actions du gouverneur Lujan Grisham méritent certainement une mention honorable pour l’hypocrisie la plus verte du pays”, a déclaré Larry Behrens, directeur des États de l’Ouest pour Power the Future. “Ne vous y trompez pas, ses alliés écologistes resteront silencieux sur ses manières énergivores parce qu’ils se soucient plus du pouvoir politique que d’être honnêtes.”

Grisham a également célébré l’initiative de Biden annoncée début août pour que 50% de toutes les nouvelles voitures sur le marché soient électriques. La campagne est une grande victoire pour Pékin sans nouvelles mines pour récolter les matériaux nécessaires à la fabrication des véhicules.

Le Nouveau-Mexique est déjà sur la voie de l’adoption de normes de voitures propres, et les transports étant la première source d’émissions de gaz à effet de serre du pays, l’administration Biden prend la bonne décision pour notre économie, pour la santé publique et pour notre environnement. https://t.co/vVPUSrI77H – Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) 5 août 2021

Le mandat de Grisham en tant que l’un des gouverneurs les plus à gauche du pays a présenté des affichages de privilèges hypocrites similaires sur les blocages. En mai de l’année dernière, le point de vente local KRQE News 13 a révélé que Grisham avait ouvert une bijouterie fermée pour acheter des bijoux coûteux tandis que les entreprises «non essentielles» restaient fermées sous ses ordres.

“Nous traversons une période financière très difficile en tant qu’État”, a déclaré Grisham un mois auparavant lors de la conférence des Néo-Mexicains pour qu’ils restent à la maison. “Cela reflète les sacrifices personnels incroyables qui se produisent chaque jour parce que les gens ont une capacité limitée à travailler, à télétravailler et que de nombreuses personnes ont en fait perdu leur emploi.”

Les bijouteries, cependant, étaient apparemment indispensables, tant qu’elles ouvraient pour elle.

Le bureau de Grisham a également atterri dans l’eau chaude en février lorsqu’un examen de six mois de factures, de reçus et de rapports de dépenses a révélé des milliers de dollars d’épicerie achetés auprès du fonds de prévoyance du gouverneur. Alors que les Néo-Mexicains faisaient la queue devant les épiceries à capacité limitée pendant l’hiver, plus de 6 500 $ de produits d’épicerie ont été livrés à la résidence du gouverneur, selon l’équipe d’enquête KOB 4 basée à Albuquerque.

“Selon les reçus rendus publics dans le cadre d’une demande en vertu de la loi sur l’inspection des archives publiques, les articles comprennent tout, du détergent à lessive au bœuf Wagyu, en passant par les steaks de thon, le haut de surlonge et des centaines de dollars d’achats d’alcool”, a rapporté KOB 4.

Le bureau du gouverneur a déclaré que la nourriture gastronomique était principalement destinée au personnel lors des réunions.

“Ils sont sporadiques, mais ils durent longtemps et il y a donc de la nourriture lors de ces réunions souvent préparées”, a déclaré le porte-parole de Grisham, Tripp Stelnicki, au point de vente. « Il y a des gens à la résidence qui sont tous masqués. »