La voiture électrique de Xiaomi a déjà une date de production : elle débutera en 2024 | Moteur

Après avoir confirmé la naissance de l’unité voiture électrique, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a annoncé que la production du véhicule électrique de la marque débutera au premier semestre 2024.

Que la voiture électrique de Xiaomi soit en route est quelque chose que nous entendons depuis des années. Selon les médias chinois, il s’agit d’un projet promu par Lei Jun lui-même, dont l’intérêt pour les véhicules électriques s’est réveillé en 2013 après une visite chez Elon Musk.

Cependant, les projets de développement de sa propre voiture électrique ont été retardés au fil des ans. Mais, en mars dernier, Xiaomi s’est engagé à investir 10 milliards de dollars dans une nouvelle division automobile pour les dix prochaines années.

« Les véhicules électriques intelligents représentent l’une des plus grandes opportunités commerciales de la prochaine décennieainsi qu’un élément indispensable de la vie intelligente », a déclaré Lei Jun lorsqu’il a annoncé l’incursion de Xiaomi dans le secteur automobile.

« Se lancer dans cette entreprise est un choix naturel pour nous alors que nous développons notre écosystème AIoT intelligent et remplissons notre mission de permettre à chacun dans le monde de profiter d’une vie meilleure grâce à une technologie innovante », a conclu le PDG de Xiaomi.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a confirmé qu’elle était pleinement impliquée dans le secteur de la voiture électrique avec la présentation de Xiaomi EV Inc., la nouvelle unité de voiture électrique. L’entreprise a embauché plus de 300 employés et prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires au cours des 10 prochaines années pour devenir une référence dans le secteur de l’automobile électrique.

Et maintenant La voiture de Xiaomi a déjà une date de production. Comme le rapporte ., Lei Jun a annoncé que la fabrication en série des voitures de Xiaomi commencera au premier semestre 2024.

La marque a augmenté le volume de location de son unité de voiture électrique, mais vous n’avez pas encore confirmé si vous avez l’intention de développer votre véhicule de manière indépendante ou s’il le fera en s’associant à un fabricant ayant une expérience de l’industrie.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, des rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait s’associer à Great Wall Motors, un fabricant chinois de camions et de véhicules de sport.