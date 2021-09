La voiture électrique la moins chère du monde coûte moins de 1 800 euros et vient de Chine | Moteur

L’Electrickar K5 est peut-être la voiture électrique la moins chère au monde. Il s’agit d’un véhicule biplace au gabarit très compact qui est vendu en Chine à un prix très économique, moins de 1 800 euros à l’échange.

À l’heure actuelle, nous pouvons trouver une plus grande variété de voitures électriques sur le marché qu’il y a quelques années, avec des prix de plus en plus abordables et à la portée des utilisateurs. Grâce à cela, la mobilité électrique conquiert peu à peu nos villes, et le parc de voitures électriques s’agrandit d’année en année.

Pour répondre aux besoins urbains, les constructeurs commencent à intégrer des quadricycles légers dans leurs catalogues, qui ont une taille très compacte et peu de puissance. Ces caractéristiques en font une alternative idéale pour circuler avec une plus grande fluidité dans les rues encombrées et occuper le minimum d’espace de stationnement.

On parle du concept de la Citroën AMI, dont le prix en Europe démarre à 6 900 euros, ou de l’Opel Rocks-e récemment annoncée, qui sera commercialisée en 2022.

Les constructeurs chinois ont également rejoint la tendance des quadricycles électriques légers et l’un d’entre eux pourrait être la voiture électrique la moins chère au monde. Il s’agit de Electrickar K5, un véhicule qui est vendu au prix de 2 100 dollars, 1 772 euros au taux de change actuel.

Comme l’explique AutoPlus, ce quad est fabriqué par Regal Raptor Motors Co., une entreprise chinoise spécialisée dans la vente de scooters, motos et autres véhicules 100% électriques. Il est vendu via Alibaba.com, la plateforme de commerce en ligne interentreprises du groupe Alibaba, et le prix de chaque unité est moins cher si l’acheteur achète plus de 9 unités : 1 519 euros au taux de change.

L’Electrickar K5 a des dimensions de 2,2 mètres de long x 1,09 mètre de large x 1,62 mètre de haut, il est donc ultra compact. De plus, son poids est super léger : sur la balance il ne marque que 255 kg. Deux occupants peuvent voyager à l’intérieur.

Sous le capot on trouve un moteur de 800 W offrant une vitesse de pointe de 40 km/h. Côté autonomie, il s’équipe d’une batterie de 2,7 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 66 km et se recharge en 8 heures.

Ce curieux véhicule n’arrivera probablement pas en Espagne, mais si vous êtes intéressé par une voiture électrique compacte similaire avec de meilleures caractéristiques, vous pouvez conduire une Citröen AMI à partir de 20 euros par mois et à partir de 15 ans.