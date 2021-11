La voiture la plus vendue en septembre en Europe est électrique | Moteur

Pour la première fois, un véhicule électrique a réussi à prendre la première place du classement européen des ventes en septembre. On vous dit de quel modèle il s’agit.

Nous ne l’aurions jamais imaginé, vraiment, mais une électrique a été la voiture la plus vendue en septembre en Europe. Force est de constater que les aides à l’achat de la part des différents gouvernements fonctionnent et que les conducteurs changent notre mentalité.

Comme vous pouvez le deviner, c’est le première fois dans l’histoire qu’un véhicule électrique prend la première place du classement européen des ventes. ET le modèle qui a réussi à se hisser au premier rang des ventes en septembre est le Tesla Model 3.

Selon les données de JATO Dynamics, le Tesla Model 3 a réussi à enregistrer 24 591 unités, ce qui représente 58% de plus qu’en 2020. Et dépasse ainsi Renault Clio, Dacia Sandero et Volkswagen Golf, qui sont les modèles qui suivent dans le liste des ventes de voitures particulières en Europe.

La voiture qu’Elon Musk a promise pour que n’importe qui puisse avoir la possibilité d’acheter une Tesla est déjà une réalité sur le marché. Dans ce rapport, nous vous montrons tout ce que cette voiture Tesla cache.

Cependant, il faut comprendre que ce bon résultat pour la marque Elon Musk intervient à un moment de crise où les ventes sont en baisse, puisque le marché total a signé 964 800 opérations en septembre 2021, ce qui représente une baisse des 25% par rapport au même mois en 2020.

Sans aucun doute, la crise des semi-conducteurs affecte la plupart des fabricants et cela se traduit par la baisse des ventes susmentionnée. Alors, comment est-il possible que Tesla ait réussi à devenir un leader ?

L’explication est qu’après les résultats des ventes du premier trimestre de l’année, ils ont décidé de changer leur méthode de fabrication et de remplacer les semi-conducteurs par de nouveaux microcontrôleurs contrôlés par un firmware qui leur permet de travailler avec des puces de différents fournisseurs.

Ainsi, ils peuvent continuer à installer les puces disponibles sur le marché, sans dépendre d’un seul fournisseur. Et avec cette mesure Tesla a évité d’avoir à arrêter ses usines et, d’après ce que l’on voit, de dépasser à droite et sans faire de bruit, en bon constructeur de voitures électriques qu’elle est, à tous ses adversaires.

Les Tesla Model 3 a été le leader des ventes en Europe en septembre, mais il n’a pas été le seul électricien à monter dans le classement. Force est de constater que les aides à l’achat sont positives et incitent les clients à les considérer avant d’autres alternatives, notamment le diesel qui connaît une baisse notable.

Les ventes de voitures à moteur diesel se sont élevées à 167 000 unités (-51 % par rapport à 2020). Un fait accablant est qu’avant la pandémie, 10,3 voitures diesel étaient commercialisées pour chaque véhicule électrique ou hybride rechargeable. Au lieu de cela, maintenant, ce ratio est tombé à seulement 1,3.

Concernant le type de segment qui s’impose, comme vous pouvez l’imaginer, les SUV sont les modèles les plus demandés et sont déjà à près de 50 % des parts. En septembre, ils ont accumulé 46,5% des inscriptions en Europe.

Liste des voitures les plus vendues en Europe en septembre 2021

Tesla Model 3 : 24 591 unités Renault Clio : 18 264 unités Dacia Sandero : 17 988 unités Volkswagen Golf : 17 507 unités FIAT 500 : 16 349 unités Opel Corsa : 15 502 unités Peugeot 2008 : 14 931 unités Hyundai Tucson : 14 088 unités Peugeot 208 : 13 895 unités Renault Captur : 13 715 unités

Liste des voitures électriques les plus vendues en Europe en septembre 2021

Tesla Model 3 : 24 512 unités Tesla Model Y : 8 926 unités Volkswagen ID.3 : 8 302 unités Renault ZOE : 6 580 unités Skoda Enyaq : 5 942 unités KIA e-Niro : 5 516 unités FIAT 500 : 4 758 unités Volkswagen ID.4 : 4 603 unités Peugeot e -208 : 4 332 unités Dacia Spring : 4 166 unités

Liste des hybrides rechargeables les plus vendus en Europe en septembre 2021

Ford Kuga : 3 385 unités BMW Série 3 : 3 200 unités Peugeot 3008 : 2 832 unités BMW X5 : 2 644 unités Hyundai Tucson : 2 620 unités Mercedes GLC : 2 318 unités Volvo XC40 : 2 258 unités Toyota RAV4 : 2 223 unités CUPRA Formentor : 2 213 unités BMW X3 : 2 123 unités

Bien sûr, le Tesla Model 3 est également en tête du classement des ventes de voitures 100% électriques, mais ce qui est amusant, c’est qu’une autre Tesla est la deuxième des ventes, en particulier son frère SUV, le modèle Y. En ce qui concerne le voitures hybrides rechargeables, le Ford Kuga PHEV est le best-seller du mois de septembre en Europe.

Cet article a été publié dans Autobild par Enrique Trillo.