La voiture semblait parfois impossible à conduire

Valtteri Bottas ne semble pas trop amoureux de sa Mercedes W12, affirmant que la voiture était «presque impossible à conduire» pendant ses longs trajets.

Le Finlandais a terminé le FP1 à la troisième place, avant de terminer le FP2 deux places en cinquième.

Depuis les tests de pré-saison, il y a eu beaucoup de discussions sur le rythme de la Mercedes par rapport à Red Bull, et c’est l’équipe de Milton Keynes qui avait l’air forte le premier vendredi de la saison de Formule 1 2021.

Alors que Max Verstappen a dominé les deux séances, Bottas et son coéquipier Lewis Hamilton ont continué à déplorer l’équilibre de leur voiture, tout en admettant que l’équipe avait fait des progrès depuis le test de trois jours.

«Premièrement, la voiture s’est sentie mieux que lors des essais», a-t-il déclaré. «C’était comme si nous n’étions toujours pas là avec l’équilibre de la voiture, mais ce fut une journée sans problème et pas de gros problèmes.

«Je pense que l’essentiel dans mon esprit est que nous avons beaucoup de travail à faire si nous voulons nous battre pour la pole ce week-end.

«L’incohérence dans l’équilibre, en particulier à l’arrière, était un domaine sur lequel travailler à partir des tests et en termes d’approche de configuration, les choses se sont améliorées et la voiture se sent mieux, mais ce n’est pas encore tout à fait là où nous le voudrions. Nous avons encore ce soir et demain matin pour essayer de le comprendre.

Bien que Red Bull semble avoir l’avantage dans la finition des qualifications, Mercedes a semblé plus compétitive sur les courses plus longues que les pilotes ont courues dans la seconde moitié de FP2.

Cependant, Bottas a déclaré qu’il trouvait toujours le long terme difficile.

«La dernière longue course que nous avons faite a été assez difficile», a-t-il ajouté.

«Je ne pouvais pas vraiment faire de tours ensemble et la voiture me semblait parfois presque impossible à conduire. Mais ce n’est que vendredi et c’est pourquoi nous nous entraînons. Nous sommes définitivement dans le mélange. McLaren avait l’air forte aujourd’hui, tout comme Red Bull comme prévu. Je pense que nous sommes là-haut – nous ne sommes pas les plus rapides, mais nous n’en sommes pas trop loin. Nous verrons demain.