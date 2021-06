La voiture volante termine avec succès le vol d’essai

30/06/2021 à 09h00 CEST

SPORT.es

Un prototype de voiture volante a effectué un vol de 35 minutes entre les aéroports internationaux de Nitra et Bratislava, Slovaquie. La voiture avion hybride, AirCar, est équipée d’un moteur BMW et fonctionne avec du carburant de pompe à essence normal.

Son créateur, le professeur Stefan Klein, a déclaré qu’il pouvait parcourir environ 1 000 km (600 miles), à une altitude de 8 200 pieds (2 500 m), et avait jusqu’à présent enregistré 40 heures dans les airs. Il faut deux minutes et 15 secondes pour passer d’une voiture à un avion. Les ailes étroites se replient le long des côtés de la voiture.

Le professeur Klein l’a tiré directement de la piste et en ville à son arrivée, surveillé par des journalistes invités. Il a décrit l’expérience, tôt lundi, comme “normale” et “très agréable”.. Dans les airs, le véhicule a atteint une vitesse de croisière de 170 km/h. Il peut transporter deux personnes, avec une limite de poids combinée de 200 kg. Mais contrairement aux prototypes de drone-taxi, il ne peut pas décoller et atterrir verticalement et nécessite une piste.