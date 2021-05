La voix a révélé le champion de la saison 20 qui a changé le spectacle pour toujours

Alerte spoil! Ce qui suit révèle le gagnant de la saison 20 de The Voice. Veuillez arrêter de lire si vous n’avez pas encore regardé les résultats!

La voix a terminé sa 20e saison en couronnant un nouveau champion lors d’une soirée pleine de performances de superstars et de duos de finalistes avec leurs entraîneurs. Pour la saison célébrant le dixième anniversaire de The Voice, tout se résume à cinq artistes: Kenzie Wheeler pour Kelly Clarkson, Rachel Mac pour Nick Jonas, Victor Solomon pour John legend, et Cam Anthony et Jordan Matthew Young pour Blake Shelton.