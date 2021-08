La voix de Mario du début des années 90 est décédée

in

Image : primordiale

Charles Martinet est la voix de Mario depuis un certain temps déjà, mais il n’est pas le seul acteur à donner vie au célèbre personnage. Au début des années 90, Mario a été doublé par Walker Boone, qui fournirait ses talents vocaux aux deux Les Aventures de Super Mario Bros. 3 et Super Mario World dessins animés, de 1990 et 1991 respectivement.

Malheureusement, Boone – de son vrai nom Theodore Nicoloff – est décédé fin janvier de cette année, mais sa mort est passée largement inaperçue jusqu’à aujourd’hui. Il avait 76 ans.

Boone en tant que lieutenant-commandant Leland T. Lynch, Star Trek: TNG (Image: CBS Media Ventures)

Boone est né le 4 mai 1944 et a fréquenté la faculté de droit de McGill avant de se lancer dans une carrière d’enseignant à Londres et à Toronto. Il s’est ensuite fait un nom dans diverses émissions de télévision américaines, dont Star Trek : la prochaine génération, la guerre des mondes, Highlander : le corbeau et Plein Sud.

Le doubleur d’Optimus Prime, Peter Cullen, a été le premier à donner une voix à Mario, jouant le personnage dans les années 1983. Supercade du samedi. Lou Albano, qui était la voix de Mario avant Boone (dans les années 1989 Le Super Spectacle de Super Mario Bros. !), est malheureusement décédé en 2009. Le regretté Bob Hoskins a joué le personnage dans le film d’action en direct troublé de 1993.

La voix de Super Mario est un sujet brûlant en ce moment; nous aurons bientôt un film Super Mario, mais il n’a pas été confirmé que Martinet exprime le personnage. Nous savons cependant que le comédien Sebastian Maniscalco est impliqué – il a récemment confirmé qu’il jouait le rôle de Spike, le patron de Mario et Luigi de Équipe de démolition.