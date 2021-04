La voix est la prochaine grande tendance du monde numérique: rapport GroupM

Alors que l’Inde urbaine a été l’un des premiers à adopter la technologie vocale, la voix transforme la façon dont le marketing est effectué dans les régions rurales de l’Inde.

GroupM India a lancé mardi Voicebox, un rapport complet mettant en évidence les tendances marketing émergentes en matière de technologie vocale et de stratégies permettant aux marques de trouver leur voix. Le rapport recommande également des tactiques que les marques devraient suivre pour de meilleurs résultats.

Le rapport indique que les consommateurs se concentrent chaque jour sur la voix, ce qui influence dans une très large mesure le comportement des consommateurs. La technologie vocale est devenue la préférence des consommateurs pour presque toutes les activités mobiles, que ce soit pour commander de la nourriture, obtenir un itinéraire, faire des réservations, réserver un voyage, entre autres.

L’augmentation des recherches vocales, l’adoption rapide d’assistants virtuels et l’intégration de bots pour stimuler le commerce conversationnel changeront la dynamique dans laquelle les marques se connecteraient avec les consommateurs. Dans le paysage de l’industrie de base, l’adoption de Smart Speaker se développe à un rythme plus rapide que toute autre technologie avant elle. Alors que l’Inde urbaine a été l’un des premiers à adopter la technologie vocale, la voix transforme la façon dont le marketing est effectué dans les régions rurales de l’Inde.

Selon le rapport, il y a 574 millions d’utilisateurs actifs d’Internet mobile et 500 millions d’utilisateurs de smartphones en Inde. En raison de cette croissance rapide, il y a eu une augmentation de 270% de la recherche vocale dans le pays. La voix est la prochaine grande tendance dans le monde numérique. Un utilisateur peut taper près de 40 mots, mais peut prononcer jusqu’à 150 mots. La technologie vocale combinée à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique et à la réalité augmentée est prête à relooker de nombreuses industries. Les nouvelles tendances sont axées sur l’engagement et la satisfaction des clients et utilisent une approche de rétroaction pour obtenir de meilleures performances.

La voix est en passe de devenir un média vital et l’Inde verra une révélation dans les années à venir, a déclaré Prasanth Kumar, PDG de GroupM South Asia. «Les spécialistes du marketing et les planificateurs médias indiens considèrent cela comme un marché énorme et évolutif pour exploiter les nombreuses opportunités présentes dans ce secteur. Non seulement en milieu urbain, mais la voix fait également irruption dans les marchés ruraux. L’Inde rurale se tourne progressivement vers la voix pour accomplir les tâches. Les spécialistes du marketing doivent comprendre les différentes facettes de la voix. Les temps changent et nous voulons donner aux spécialistes du marketing les connaissances qui peuvent les aider à long terme », a-t-il ajouté.

La technologie vocale en Inde s’est développée selon deux voies: d’une part, la technologie vocale atteint tous les foyers des zones urbaines par le biais de haut-parleurs intelligents et de publicités d’assistants vocaux, d’autre part, dans les zones sombres des médias, c’est-à-dire dans les régions rurales, la voix atteint les consommateurs. grâce aux téléphones multifonctions. Alors que la technologie vocale est utilisée en Inde urbaine pour plus de commodité, c’est un utilitaire dans les zones rurales.

Selon Tushar Vyas, président – croissance et transformation, GroupM Asie du Sud, d’immenses développements dans les technologies vocales et vocales modifient la façon dont les gens interagissent avec les marques. «Avec l’expansion de l’écosystème numérique, la voix a commencé à montrer sa forte position à l’avant-garde du marché. La voix va bientôt se concentrer davantage, en particulier dans un écosystème de marché comme l’Inde, car le prochain grand groupe de consommateurs pourrait opter pour la saisie ainsi que la voix. Avec une prise de conscience rurale accrue de la voix, les entreprises de consommation concentrent leurs dépenses sur les marchés ruraux en raison de la nette augmentation de la demande. L’écosystème vocal a un rôle plus important à jouer dans les communications marketing à mesure que les haut-parleurs intelligents, l’écosystème des appareils connectés et l’adoption de l’assistance basée sur l’IA se développent », a-t-il déclaré.

