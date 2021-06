La voix (et le sifflement) de Naya Rivera continue de jouer le rôle de Catwoman ⋆ 10z viral

La regrettée Naya Rivera a une autre performance posthume à venir dans le film d’animation de DC The Long Halloween, où elle incarne l’amoureuse de longue date et anti-héroïne de Batman, Catwoman/Selina Kylie.

The Long Halloween met en vedette Jensen Ackles dans le rôle de Batman et Josh Duhmel dans le rôle de Gotham City DA Harvey Dent. Une vidéo partagée par Entertainment Weekly commence par des images des coulisses de Naya Rivera souriant alors qu’elle partage qu’elle a sifflé comme un chat pendant sa session d’enregistrement.

« Ma chose préférée à enregistrer aujourd’hui a été de siffler comme un chat », dit-elle en riant. “Ils l’ont aimé!” En regardant le clip, c’est Catwoman et Batman avec Harvey Dent (pré-Two-Face). Catwoman attaque Dent, mais Batman lui dit de le laisser partir. En réponse, Dent menace de mettre Selina à Arkham, et elle répond avec un sifflement.

Le casting de Rivera en tant que Catwoman reflète cette tendance croissante à ce qu’elle soit jouée/exprimée par des femmes du BIPOC. Alors qu’Eartha Kitt et Halle Berry jouaient des incarnations de Catwoman, elles ne jouaient pas Catwoman de Selina Kyle. Dans le cas de Kitt, en raison des lois de l’époque, elle ne pouvait même pas être un amour pour le croisé capé. Harley Quinn a Sanaa Lathan exprimant le personnage, DC Super Hero Girls l’a fait exprimer par Cree Summer, et Zoë Kravitz sera elle dans le prochain film The Batman et l’a exprimée dans The Lego Batman Movie.

Une partie de ce changement, je pense, ne vient pas seulement d’une poussée générale de la diversité, mais aussi de ceux qui ont vraiment trouvé un attachement à l’image de la Nouvelle Terre de Selina Kyle étant latina. Dans New Earth, sa mère était Maria Kyle, qui est qualifiée de cubaine à un moment donné par un autre personnage. Cela a donné à Selina une mère latina et un père irlandais. Pour beaucoup de gens, c’est l’origine de Selina, et donc, avoir quelqu’un comme Naya Rivera, qui est afro-latina, exprimer le personnage principal est plutôt cool.

Batman: The Long Halloween est une série de bandes dessinées en 13 numéros qui aborde les premières années de Bruce Wayne en tant que Batman et met également en place l’histoire d’origine de Two-Face. C’est en grande partie l’histoire qui explique comment l’arrivée de Batman à Gotham a contribué à transformer le monde en la collection de voyous costumés que nous voyons aujourd’hui. Comme j’aime les films d’animation DC en général, j’ai très hâte de les regarder.

Bien que Jensen Ackles soit toujours Jason Todd/Red Hood pour moi.

(via EW, image : DC Comics & Photo de Frazer Harrison/.)

