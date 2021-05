La voix: La réaction de Blake Shelton aux critiques des commentaires est-elle un autre signe que sa sortie est proche?

Ouf, est-ce qu’il a fait froid ici? Alors que Blake Shelton continuait de parler à Kenzie Wheeler, le ton léger revint à sa voix, mais à la télévision en direct sans le bénéfice du montage, il semblait clair qu’il y avait une réelle émotion qui transparaissait, et à juste titre. Le but de The Voice a toujours été le coaching et le soutien au-dessus de la concurrence. La victoire revient à l’artiste pour avoir une chance de faire une vraie carrière musicale, alors que ce n’est guère plus que des droits de vantardise pour les entraîneurs, alors pourquoi les entraîneurs ne devraient-ils pas encourager tous les candidats?