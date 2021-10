La voix masculine de Genesis Suero

Univisión Génesis Suero est l’un des favoris de Nuestra Belleza Latina

La compétition de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina est en feu, et au sein du groupe de 9 finalistes, les attaques, les offenses et les frictions ont déjà commencé à se produire, mais le spectaculaire Génesis Suero, a montré qu’il y a des commentaires qui font plus mal Que d’autres .

Et c’est qu’après une compétition physique entre les candidats, la dominicaine a revécu dans sa propre chair le harcèlement auquel elle a dû faire face pendant des années, car elle a une voix épaisse, ce qui a amené des personnes insensibles à faire des commentaires irrespectueux et douloureux sur de nombreux occasions. , se référant à elle comme si elle n’était pas une femme mais un homme.

Yellus Ballesta a fait référence à l’ancienne Miss USA New York avec une version masculine de son nom, un fait qui a beaucoup blessé la candidate.

La participante a appelé Génesis « Géneso », dans ce qui était une moquerie claire de son ton de voix et un soupçon d’éléments masculins dans la voix du dominicain, un problème qui enflamme les moments d’intimidation dont la belle brune est l’objet.

Après l’incident, Génesis a été honnête avec Alejandra Espinoza et a mentionné que de tels commentaires lui causent beaucoup de tristesse et l’affectent beaucoup.

« J’ai toujours été critiqué pour ma voix, j’ai toujours eu ce dilemme avec ma voix… Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça », a déclaré le dominicain avec une douleur évidente. « J’ai été surpris quand ils m’ont appelé ‘Geneso’. Mais maintenant c’est fini. Pim, pum, pam ».

Génesis a ajouté que malgré le fait que son partenaire lui ait présenté des excuses, cela n’efface pas l’infraction, et a nié avoir utilisé cette infraction contre elle en sa faveur pour essayer de faire mal paraître Yellus en public, qui lui reprochait de l’avoir Il a dit en privé que le problème était résolu et il lui a pardonné, mais ensuite, à l’antenne, il a relancé le problème.

«Je respecte son point de vue selon lequel elle pense que c’est à ce moment-là que les caméras sont apparues et alors qu’elle présentait des excuses, j’ai guéri cette douleur avec mon cœur (…) A-t-on demandé pardon et les eaux ont été nettoyées ? De mon côté, j’ai la paix et c’est fini », a déclaré Génesis. « Je ne sais pas pourquoi elle était contrariée. Celui qui devrait être contrarié, c’est moi, car il m’a intimidé à cause de ma voix. Alors je ne comprends pas… J’ai déjà demandé pardon et tout est en paix avec moi ».

Après son manque de respect pour Genesis, Yellus a déclaré: «Ce que j’ai fait me semble très mal, mais je ne sais pas si vous voyez mon rire là-bas, ce n’est pas un rire méchant. Ce que je t’ai dit est très faux, je me suis excusé et tu m’as dit que ça n’avait pas d’importance, que tu n’avais pas arrêté ça ; mais il me semble pire que tu attendes que les caméras arrivent pour faire ça… Quoi qu’il en soit, je m’excuse encore. Cela ne se reproduira plus, ni avec vous ni avec personne. Seuls les gens qui me connaissent savent que je peux faire ce genre de blague avec les gens. »

Actuellement en compétition sont Lupita Valero, Mía Dio, Sirey Morán, Génesis Suero, Jaky Magaña, Yelus Ballestas, Raishmar Carrillo, Fabién Laurencio de la Concepción et Clauvid Dály.