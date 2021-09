La voix originale de Siri promeut l’accessibilité du Web alimentée par l’IA

Susan Bennett a révélé en 2013 qu’elle n’avait découvert que par hasard qu’elle était devenue la voix originale de Siri. Elle profite désormais de sa renommée accidentelle pour promouvoir une nouvelle approche de la convivialité du Web.

Bennett joue dans une publicité amusante basée sur Siri pour une approche basée sur l’IA pour rendre les sites Web accessibles aux personnes handicapées, telles que celles qui utilisent des lecteurs d’écran…

UserWay explique :

La campagne UserWay met en vedette Susan Bennett, la voix derrière le populaire assistant virtuel d’Apple, Siri. Bennett se promène dans un quartier en aidant les individus à effectuer différentes tâches, comme les instructions et les informations sur les calories, comme le ferait Siri. Cependant, Bennett explique qu’elle est limitée dans sa capacité à aider les personnes handicapées en raison de sites Web inaccessibles. La vidéo se termine par Bennett appelant des sites Web à utiliser le widget UserWay AI pour créer un site Web plus inclusif.

La campagne se concentre sur la sensibilisation à l’accessibilité du Web et à mettre en lumière l’importance cruciale d’un Web inclusif. Avec 15 % de la population mondiale souffrant d’un handicap et le monde devenant rapidement numérique, l’accessibilité du Web est un problème de plus en plus important.

La prochaine mission de Susan est de défendre les centaines de millions de personnes exclues d’Internet. C’est pourquoi elle a choisi de faire sa toute première publicité mettant en vedette la voix de Siri , réclamer un internet plus accessible […]

Siri change la donne pour un grand nombre du milliard de personnes dans le monde souffrant de différents handicaps. Susan Bennett a fait un travail de doublage obscur en 2005 et a été surprise lorsqu’elle est devenue la première voix de Siri, lorsqu’elle a été introduite par Apple en 2011. Grâce à cette expérience, elle a réalisé à quel point la technologie peut avoir un impact sur les personnes handicapées.

Rendre les sites Web accessibles peut prendre beaucoup de temps, mais UserWay prétend laisser les propriétaires de sites Web le faire en ajoutant une seule ligne de code.

Le widget UserWay utilise l’IA pour identifier les problèmes d’accessibilité sur un site Web et modifie automatiquement le code du site en temps réel pour les résoudre. Le widget offre également diverses améliorations d’utilisation et d’accessibilité telles qu’un contraste de couleur accru, des ajustements de la taille du texte et un lecteur d’écran intégré. […]

« Je me sens honorée d’être incluse dans un projet aussi important », a déclaré Susan Bennett. « UserWay met en lumière un problème dont la plupart des gens ne sont même pas conscients. Être Siri a fait de moi la porte d’entrée des services en ligne pour des millions de personnes, et je suis ravi d’élever ma voix unique et d’ouvrir davantage ces portes, en particulier aux personnes handicapées.