La voix tordue par les fans sur Ariana Grande maladroitement photographiée : “Qui est-elle ?”

Tout en faisant connaître au monde la vingt et unième saison à venir cette semaine, The Voice a tweeté une photo promotionnelle fortement falsifiée des quatre superstars de la musique à la tête des chanteurs en herbe de cette année. Mais alors que John Legend, Blake Shelton et Kelly Clarkson sont tous souriants et d’apparence plutôt normale, Ariana Grande semble souffler une poignée de paillettes, et l’angle gênant, combiné à son expression faciale, a fait griller de façon hilarante le spectacle pour avoir fait Grande sale , beaucoup affirmant que les retouches numériques la rendaient méconnaissable.