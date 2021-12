La volatilité crypto fonctionnera comme un catalyseur pour le stock de COIN

La crypto-monnaie est une classe d’actifs intimidante et pas facile à comprendre. Cependant, il gagne en popularité dans le monde entier et les gens souhaitent ajouter de la crypto à leurs portefeuilles. Comme il existe plusieurs jetons parmi lesquels choisir, il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) attire l’attention chaque fois qu’il y a un mouvement dans Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou Ethereum (CCC :ETH-USD). Il est important de garder à l’esprit que Coinbase est distinct de Bitcoin ou de tout autre actif cryptographique et ne leur est nulle part directement associé. Il facilite l’achat et la vente d’actifs cryptographiques.

L’entreprise dispose d’un solide potentiel de croissance dans les prochains mois. L’action COIN a baissé de 27% au cours du mois dernier. Malgré cela, je crois au potentiel de croissance de Coinbase et à ses fortes stratégies d’expansion qui généreront des résultats. Dans cet esprit, approfondissons le cas d’investissement des actions COIN.

Plus de gains qu’il stocke pour le stock de COIN en raison de la volatilité de la crypto

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les résultats de Coinbase resteront volatils en raison de la volatilité de la crypto-monnaie. Coinbase n’est pas une entreprise qui propose un seul produit ou qui a des revenus d’abonnement récurrents. Il s’appuie plutôt sur des frais de transaction. Chaque fois que les investisseurs achètent ou vendent de la crypto-monnaie, Coinbase gagne de l’argent. Avec une augmentation de l’adoption généralisée, la société verra des échanges plus élevés et plus de frais.

Coinbase n’a pas mis beaucoup de temps pour en arriver là où il est aujourd’hui et la popularité de la crypto-monnaie ne fera qu’augmenter, ce qui en fera le premier choix des investisseurs. La société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 300 % en glissement annuel. Il est très rentable et pourrait devenir plus important dans l’année à venir. Coinbase grandit rapidement et grandit. Il gagne en popularité avec la hausse et la baisse du Bitcoin et bien qu’il ne soit pas directement affecté par les hauts et les bas, l’action COIN continuera à montrer de la volatilité au cours des prochains mois en raison de la volatilité de la crypto.

Les jetons non fongibles (NFT) se développent

Les crypto-monnaies et les NFT semblent être les deux mots les plus utilisés dans le secteur financier en 2021 et ils continueront à rester constants l’année prochaine. Les NFT ont ouvert de nouvelles opportunités d’investissement. Il s’agit d’un actif cryptographique unique qui permet d’authentifier la propriété d’actifs numériques tels que des enregistrements, des œuvres d’art, des animaux de compagnie virtuels et des biens immobiliers virtuels. Selon Business Insider, le marché du NFT vaut plus de 7 milliards de dollars. Les ventes sont passées de 400 millions de dollars par mois à 2 milliards de dollars par mois en un an seulement. Il n’y a pas d’arrêt de la croissance des TVN en 2022.

Le marché du NFT connaît une croissance massive qui n’est pas passée inaperçue. Coinbase construit un marché NFT et dispose de suffisamment de liquidités pour y investir. L’entreprise a une efficacité de capital élevée qui lui permet d’investir dans des produits tels que les NFT. Elle a déjà une liste d’attente ouverte et l’entreprise pourrait proposer des NFT dès le début de l’année prochaine. L’offre NFT pourrait être transformationnelle pour l’entreprise, car peu de gens les connaissent et beaucoup ne savent pas comment s’y prendre pour investir.

Le résultat sur le stock de COIN

Le stock de COIN est une valeur sûre pour ceux qui souhaitent investir dans la cryptographie mais sont submergés par le nombre de jetons et d’actifs. L’action a le potentiel d’atteindre 300 $ dans les mois à venir et la baisse actuelle en fait l’occasion idéale d’acheter.

Vous pouvez voir une volatilité dans l’action chaque fois que le prix du Bitcoin augmente ou diminue, mais c’est parce que le marché suppose que l’action COIN est directement associée à Bitcoin. Et c’est faux. Toute hausse des échanges et des transactions entraînera une hausse du stock.

Dans l’ensemble, l’engouement croissant pour la crypto et la sensibilisation au NFT pousseront le titre à la hausse et généreront des rendements solides pour les investisseurs.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.