La volatilité du Bitcoin plonge alors que OI sur Binance augmente avec les vendeurs de GBTC achetant du BTC

S’échangeant autour de 34 500 $, le prix de Bitcoin reste dans une fourchette comprise entre 30 000 $ et 40 000 $.

L’absence de toute action sur les prix fait que la volatilité plonge simplement aux niveaux d’avril. Au milieu de cette faible volatilité, la corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 a commencé à augmenter ces dernières semaines tandis que la corrélation de la principale crypto-monnaie avec les matières premières continue de baisser.

Cette divergence pourrait rendre la crypto-monnaie attrayante pour les investisseurs qui recherchent une diversification. Mike McGlone de Bloomberg Intelligence s’attend en fait à ce que Bitcoin surpasse le pétrole brut Brent cette année.

“La remise relative du prix du bitcoin par rapport à la prime du pétrole brut peut montrer que les techniques et les fondamentaux sont alignés pour reprendre la trajectoire ascendante du ratio”, a écrit McGlone dans un rapport la semaine dernière.

“Comme des conditions similaires à la fin de 2016, nous voyons le ratio bitcoin/brut bien placé pour reprendre sa tendance à la hausse, surtout si un nouveau creux de la volatilité relative du bitcoin à la fin de 2020 est un guide.”

#bitcoin réalisé que la volatilité plonge pic.twitter.com/5paojSYwTo – biais (@skewdotcom) 12 juillet 2021

Selon le commerçant CryptoYoda, le fait que le prix du Bitcoin n’ait pas baissé peut indiquer que les vendeurs sont maintenant épuisés et pourraient être secoués par des prix dépassant les limites élevées récentes.

Mais si les prix tombent en dessous du dernier plus bas, cette nouvelle tendance en développement sera invalidée et remettra l’élan entre les mains de l’ours.

Cependant, si la théorie de l’épuisement du vendeur est, en fait, correcte, “nous devrions voir un rallye de ces niveaux émerger bientôt”, a déclaré CryptoYoda, ajoutant :

“une configuration plus stricte implique plus de risques, mais une excellente récompense au cas où la théorie serait confirmée.”

Étant donné que le marché est en berne depuis la liquidation de la mi-mai, les investisseurs et les commerçants s’attendent à ce que Bitcoin sorte de la fourchette et pousse plus haut, peut-être pour former une fourchette plus élevée ou enfin devenir haussier et se frayer un chemin vers des sommets historiques .

#btc est en train de bâillonner pour une pause drapeau, plus encore beaucoup de beras vierges toujours en herbe sur la chronologie. tout s’aligne. pic.twitter.com/wXyDmdNteB – Bluntz (@SmartContracter) 12 juillet 2021

Pendant ce temps, le taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin est extrêmement faible, le plus élevé étant de 0,01% tout en étant toujours négatif sur plusieurs échanges de crypto-monnaie, en particulier et principalement sur les contrats de marge USDT, selon Bybt.

Comme le commerçant CL de la société de capital-risque eGirl Capital a noté que cette «hypertéthermarginisation» rend difficile la baisse de Bitcoin, et l’accumulation d’intérêts ouverts pourrait entraîner une compression qui pourrait faire monter les prix.

Au cours des 20 derniers jours, l’OI sur les contrats à terme Binance Bitcoin, où le plus gros produit est le contrat à terme BTCUSDT, a connu une augmentation de 55% à 88,31k BTC.

De plus, le grand déverrouillage du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) qui se produira cette semaine et suivra la semaine prochaine est neutre pour le prix du Bitcoin, voire haussier, car l’impact baissier a déjà été joué.

« La plupart des créateurs de GBTC font des arbitrages ; la plupart des gens achètent sur les marchés. Donc, le problème de déverrouillage n’a pas vraiment d’importance pour le BTC, si les gens vendent du GBTC, la plupart achèteront du BTC contre lui », a noté Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto FTX.

