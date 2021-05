La volatilité du marché des crypto-monnaies devient plus agressive

La volatilité de l’industrie de la crypto-monnaie n’est pas nouvelle. Après tout, la hausse et la baisse des prix, même si elles ne sont pas les meilleures pour préserver la richesse, sont idéales pour les commerçants qui profitent de ces opportunités pour acheter à bas prix et vendre haut pour un profit.

Cependant, il est toujours intéressant d’analyser la volatilité, de voir ce qui la cause, comment elle affecte le marché et à quel point elle peut devenir grande ou petite. En regardant cela, il est facile de découvrir que la volatilité a été particulièrement agressive au cours du mois dernier, sa valeur augmentant et diminuant aussi rapidement et aussi souvent que les prix des crypto-monnaies.

La volatilité du marché des crypto-monnaies se poursuit en mai 2021

Selon l’indice de volatilité cryptographique (CVI), le marché a été assez volatil en avril de cette année, et jusqu’à présent, il semble que mai sera tout aussi volatil, sinon plus. Le score CVI a atteint la valeur basse de 74 deux fois au cours des 30 derniers jours, pour remplacer ce score faible par un score élevé de 94. Ce n’est pas le pire que le marché ait connu, bien sûr.

En fait, il est maintenant relativement apprivoisé par rapport à certaines périodes des deux dernières années. Par exemple, en janvier 2020, la volatilité était à un niveau encore plus bas, à seulement 60. Cependant, trois mois plus tard, elle est montée en flèche à près de 175.

Mais, même si l’on compare le comportement actuel des prix des crypto-monnaies à ces périodes beaucoup plus volatiles, il est clair que le prix est loin d’être calme pour le moment.

Les prix des crypto-monnaies augmentent et baissent rapidement

Comme beaucoup le savent probablement, la domination du marché de Bitcoin n’a pas été remise en question depuis longtemps et, en tant que telle, la première crypto-monnaie au monde tend à ouvrir la voie au reste de l’industrie. Habituellement, lorsque BTC voit une baisse de prix, les autres crypto-monnaies ont tendance à suivre, et quand elle augmente, l’ensemble du marché se négocie en vert. Cependant, ces jours-ci, le prix du bitcoin a clairement du mal à surmonter certaines résistances, car la pièce semble être prise entre deux niveaux: un support à 48000 dollars et une résistance à 58000 dollars.

Cependant, alors que le bitcoin ne semble pas être en mesure d’aller de l’avant, ce n’est pas le cas pour Ethereum (ETH), qui a connu une croissance spectaculaire depuis le 26 avril, jusqu’à ce qu’il atteigne un nouveau sommet historique de 3523 $ à peu près 20 heures. depuis.

Ethereum a excellé au cours du mois dernier alors que le secteur DeFi continuait de prospérer et que le marché NFT commençait à attirer des célébrités, leurs fans, des entreprises entières et même certaines grandes entreprises. Leur réseau, bien sûr, a encore des difficultés en raison de problèmes d’évolutivité et de frais élevés, mais Ethereum n’a jamais été aussi encombré ou plus populaire, ce qui se reflète clairement dans son prix.

En ce qui concerne le BTC, de nombreux titres ont récemment fait la une des journaux se demandant s’il y avait de meilleures opportunités ou soulignant le nombre de pièces surpassant le plus grand actif du monde. Pas en prix ou en capitalisation boursière, bien sûr, mais en ce qui concerne la performance des prix, alors oui, beaucoup ont surperformé BTC.

Dogecoin (DOGE) en est le meilleur exemple, car la pièce a bondi d’environ 11000% en 2021, est actuellement au prix de 0,66 USD et se classe au quatrième rang des cryptomonnaies, en partie en raison de l’influence d’Elon Musk et en partie en raison de la détermination de l’industrie de la cryptographie à pousser Doge jusqu’à 1 $.