La volatilité est le meilleur ami de Crypto

Source: Adobe / andov

Stephen Ehrlich, cofondateur et PDG de Voyager numérique , un courtier en actifs cryptographiques.

La volatilité est bonne pour les crypto-monnaies. Cela sert à plusieurs fins à mesure que l’ensemble de l’écosystème cryptographique mûrit, dont nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’une industrie et d’une technologie qui ont encore un peu plus de dix ans. Les industries nouvelles et émergentes sont par nature volatiles à mesure qu’elles évoluent vers une adoption généralisée. Mais la volatilité attire les gens, les investisseurs et les technologues, qui stimulent le rythme de l’adoption, et à mesure qu’elle augmente, la volatilité diminue naturellement. Dans le cas du bitcoin (BTC), sa volatilité diminue régulièrement au fil du temps et même les récents mouvements brusques n’ont pas connu une augmentation aussi importante de la volatilité par rapport aux fluctuations précédentes.

Graphique du prix et de la volatilité du Bitcoin

Source: www.buybitcoinworldwide.com

La volatilité continue d’attirer les participants, car il fait sans aucun doute partie de notre nature humaine d’être attirés par des actifs soumis à une appréciation rapide des prix. Tout au long de l’histoire, de nombreuses bulles d’actifs ont éclaté, les tulipes hollandaises du XVIIe siècle étant les plus fréquemment référencées en ce qui concerne les actifs cryptographiques. Mais les tulipes fournissent-elles vraiment une autre utilité que de paraître et de sentir bon? De nombreux actifs cryptographiques fournissent en fait un but, un utilitaire et servent de colonne vertébrale à de nouveaux protocoles technologiques sur lesquels des applications utiles sont construites. C’est pourquoi nous constatons une adoption accrue et, alors que l’ensemble du marché continue de croître, nous voyons maintenant les institutions adopter le Bitcoin en s’y diversifiant en tant que réserve de valeur alternative. C’est pourquoi la volatilité est bonne pour les crypto-monnaies. Mais une autre dure réalité est qu’elle permet aux gens de connaître les risques, ainsi que les avantages, de s’impliquer. J’espère que cela se fera avec l’aide du courtier de votre choix ou par le biais de webinaires éducatifs, de vidéos et d’autres garanties.

Oui, il y en aura beaucoup qui se brûleront les doigts, surtout s’ils utilisent un effet de levier dans leur trading sans une approche disciplinée de la gestion des risques.

On peut en dire autant de l’essor et de la chute d’Internet à la fin des années 1990 et au début des années 2000, qui ont vu de nombreux «dotcoms» faire faillite. L’effet de levier existait également à cette époque, tant de gens ont malheureusement appris à leurs dépens, mais c’est un mal nécessaire pour que l’industrie puisse s’établir davantage. Pour Bitcoin, nous avons vu plusieurs bulles éclater, 2017/18 étant le dernier cycle, et peu de temps après, les sceptiques ont suggéré que la fin des actifs cryptographiques était proche. Mais ceux qui voient le potentiel de la technologie ont gardé la tête basse et ont construit des plates-formes et des applications incroyables. Si nous jetons un coup d’œil à Bitcoin aujourd’hui, il est clair que la fin n’est pas proche.

La volatilité attire également l’attention des autorités de régulation, une autre évolution naturelle des industries naissantes. Cependant, il peut parfois y avoir une réglementation excessive. Bien que le sentiment derrière l’interdiction de la UK Financial Conduct Authority interdisant aux investisseurs de détail de négocier des dérivés cryptographiques soit correct, en ce qui concerne la tentative de fournir une plus grande protection aux investisseurs, cela peut limiter les options et, en fin de compte, amener les investisseurs vers des courtiers offshore qui peuvent offrir loin moins de protections réglementaires. . Si un investisseur veut vraiment utiliser l’effet de levier dans ses transactions, il trouvera un moyen de le faire, alors peut-être qu’au lieu d’une interdiction totale, limitez peut-être l’effet de levier qu’il peut utiliser à la place.

Les interdictions n’aident certainement pas la liquidité et sont en fait contre-productives. Nous avons vu plusieurs décisions visant à «interdire» les crypto-monnaies inversées alors que les autorités se rendaient compte que les gens les contournaient simplement en utilisant un VPN ou d’autres moyens pour acheter du BTC. L’Inde est maintenant prête à voter sur une interdiction de crypto-monnaie, mais en même temps, elle doit introduire sa propre monnaie numérique de banque centrale, qui elle-même envoie des messages mitigés. Au fur et à mesure que les gouvernements se familiariseront avec les actifs cryptographiques et comprendront qu’ils sont sans frontières, les interdictions vont probablement s’atténuer et la liquidité continuera de s’améliorer.

Présentation du prospectus Coinbase et le fait que le US Securities and Exchange Commission (SEC) permet à cette cotation directe prévue de 100 milliards de dollars de devenir publique, avec une participation importante des consommateurs, c’est une plus grande acceptation des actifs numériques par les autorités. L’évolution continue de l’industrie en devenant des entreprises publiques dominantes et approuvées par la SEC et agréées par la SEC, annonce les perspectives à long terme de la SEC selon lesquelles cette industrie est là pour rester et la réglementation et l’acceptation des actifs numériques.en tant que classe d’actifs sont les suivantes. . La réglementation ajoute de la légitimité à l’industrie et attirera un public plus large d’investisseurs et de participants, car la supervision apporte de la commodité à un plus grand groupe d’investisseurs.

La réglementation est très importante, mais vous devez trouver l’équilibre qui protège les consommateurs, mais encourage également l’adoption de ce qui est une technologie et une classe d’actifs vraiment innovantes. Donc, pour ceux qui se plaignent que les marchés de la cryptographie sont trop volatils, nous avons BESOIN de la volatilité pour que l’ensemble de l’écosystème prospère.

