La volatilité n’est pas pour nous, le nôtre est un modèle de croissance régulière: TT Srinivasaraghavan, ancien directeur général, Sundaram Finance

Sundaram Finance a un bilan de Rs 35 000 crore bien qu’il n’ait pas levé de fonds propres au cours des 50 dernières années. TT Srinivasaraghavan, qui a démissionné de ses fonctions de directeur général après 37 ans dans l’entreprise, a déclaré à Ankur Mishra qu’il continuera à poursuivre une croissance prudente et mesurée. Extraits édités:

Pour une entreprise qui fêtera ses 70 ans en 2024, vous avez grandi de manière conservatrice…

Il y a deux parties. Premièrement, notre croissance n’est pas comparable à celle de nos pairs, comme vous l’avez souligné à juste titre. Contrairement aux autres NBFC, nous n’avons levé aucune équité au cours des 50 dernières années, constituant un bilan de Rs 35 000 crore uniquement grâce aux bénéfices non répartis. S’il n’y a rien de mal à augmenter les capitaux propres, le nôtre a été un modèle de croissance régulière et soutenue, sans souffrir de la volatilité qui accompagne souvent les gros investissements. Nous avons mené nos affaires comme nous sommes à l’aise. C’est une question de choix.

Environ 50% de vos emprunts se font au moyen de débentures et 15 à 16% auprès des banques. N’est-il pas moins cher d’emprunter aux banques?

Ce n’est pas vrai dans notre cas car, étant notés AAA, nous sommes en mesure de lever des fonds par le biais de débentures à des taux inférieurs à ceux offerts par les banques. L’une des raisons à cela est que les banques doivent se conformer aux normes MCLR et ne peuvent pas descendre en dessous du MCLR. Le marché des capitaux, en revanche, monte et descend assez doucement. Nous pourrions économiser 100 points de base ou plus en empruntant au moyen de débentures.

Compte tenu des opportunités, pensez-vous qu’il est logique que Sundaram Finance accélère le rythme?

Je ne veux pas remettre en question l’approche de mon successeur, mais je pense qu’en tant que philosophie d’entreprise, nous aimerions continuer avec le rythme actuel de croissance. Il y a eu des années où, avec une opportunité qui se présentait, nous avons augmenté d’environ 20 à 25%. Sur une base laïque, je ne vois pas l’organisation grandir de façon spectaculaire. Une croissance prudente et mesurée est donc ce qu’elle est susceptible d’être.

Avez-vous déjà envisagé de devenir une banque?

Non. Nous avons évalué les options, en termes de prix à payer pour devenir une banque, etc. Lorsque RBI a ouvert la fenêtre, nous avons suivi le processus. Mais nous n’avons pas trouvé de raison impérieuse d’acquérir une licence bancaire à chaque fois que nous l’avons examinée.

Que pensez-vous du resserrement de la réglementation pour les NBFC?

En tant qu’acteur responsable dans l’espace NBFC, nous n’avons jamais été opposés à des réglementations strictes. Mais s’il est question d’harmonisation avec les banques, j’aimerais aussi que les NBFC se voient offrir des facilités bancaires. Il doit y avoir un aspect développemental en plus de l’aspect réglementaire. Et cela manque toujours.

En fait, NBFC continue de souffrir le plus; pas les plus grands comme nous, mais ceux qui sont petits ou moyens. Il y a de l’aversion pour les prêts aux NBFC chaque fois qu’il y a un problème sur le marché financier, cependant, si vous regardez les antécédents des petites NBFC, il n’y a pratiquement pas eu d’échec depuis longtemps. Oui, une IL&FS s’est produite, une DHFL s’est produite, mais ce sont des exceptions. Ce que j’aimerais voir, c’est une agence de financement officielle. Tout comme il existe une Banque nationale du logement pour financer les sociétés de financement du logement, pourrions-nous avoir une entité de financement pour les petites NBFC, s’il vous plaît?

Les bénéfices nets consolidés pour les neuf mois jusqu’à décembre 2020 étaient de Rs 895 crore, 50% de plus en glissement annuel et 13% de plus qu’en FY20…

Nous nous sommes davantage concentrés sur le côté prêt de l’entreprise. Ce que nous avons fait, c’est tendre la main aux emprunteurs vulnérables et leur demander de payer un petit montant malgré le moratoire, en leur expliquant que cela réduirait leur fardeau une fois le moratoire expiré. Nous nous sommes donc engagés activement avec nos petits emprunteurs, en les conseillant, en les nourrissant. Beaucoup d’entre eux nous ont remerciés à la fin du moratoire, car ils se sont trouvés mieux lotis que ceux qui n’ont pas payé du tout. Il y a un segment de l’économie qui a été touché en raison de Covid-19, comme les opérateurs de voyages, de tourisme et de bus. À ces emprunteurs, nous avons proposé une restructuration conformément aux directives de la Banque de réserve de l’Inde. Mais comme la restructuration n’est pas gratuite, nous avons dû prendre des dispositions. Nous avons restructuré 2,5% de notre livre total.

L’autre chose est que, comme le marché s’est ouvert après la période de moratoire, il y avait une demande refoulée. Et nous nous sommes concentrés sur les segments dans lesquels nous voyions des opportunités de croissance. Donc, c’est un mélange de stratégies qui a stimulé notre résultat net, même si, encore une fois, ce n’est pas une croissance fulgurante que nous avons poursuivie. Nous avons un mantra interne appelé GQP, qui représente la croissance, la qualité et la rentabilité. Cela guide notre entreprise.

Les CV ont représenté 29% de vos décaissements au cours de la période de neuf mois, contre 52% l’an dernier. Cela faisait-il partie d’une stratégie ou était-ce une conséquence de la situation économique?

C’était les deux. Il y a eu une baisse des ventes de l’industrie. En fait, l’industrie du CV est en déclin depuis octobre 2018, les normes BSVI aggravant les choses. Et Covid-19 a frappé avant l’entrée en vigueur de BS-VI. C’est donc une série d’événements qui ont frappé l’industrie du CV. Les risques ont considérablement augmenté et il existe également une surcapacité importante. Celles-ci nous ont fait retirer notre financement CV.

Vos NIM sont à huit quarts de haut. Est-ce durable?

En raison de la poussée de liquidité de RBI, six mois de l’exercice ont été assez faciles. De plus, il y a eu une fuite vers la sécurité, car les prêteurs préféraient les NBFC les mieux notées. Nous en avons profité, bénéficiant d’un coût des fonds plus bas. Mais les taux des obligations à 10 ans ont commencé à grimper maintenant. Je pense que nous nous trouvions dans une situation idéale et à mesure que la liquidité commence à être aspirée avec une croissance plus élevée, nous reviendrons à des niveaux plus normaux.

