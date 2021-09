La volatilité rugit de retour | Place des investisseurs

C’est comme lorsque vous prenez l’avion, ressentez quelques soubresauts de turbulence, puis voyez le signe « ceinture de sécurité » clignoter.

Les investisseurs connaissent des turbulences sur les marchés – et s’attacher est probablement une bonne idée.

Il y a trois choses qui troublent les marchés en ce moment. Regardons-les pour avoir une idée de leur importance.

Au moment où j’écris mardi matin, les marchés sont plongés dans le rouge grâce à la flambée des rendements du Trésor à 10 ans.

Après être tombé en dessous de 1,2% début août, le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté au cours des deux derniers mois.

Cette « poussée » s’est transformée en un véritable « bond » la semaine dernière, le rendement passant d’environ 1,3 % à plus de 1,5 % au moment où j’écris.

J’ai encerclé ce pic d’une semaine d’environ 18% sur le graphique ci-dessous.

Ceci est important car le rendement du Trésor à 10 ans est un baromètre majeur pour savoir ce que les traders pensent du marché et du risque d’inflation.

Un rendement en hausse constitue également un obstacle majeur pour les actions technologiques. Compte tenu de cela, il n’est pas étonnant que notre expert en technologie de l’hypercroissance, Luke Lango, ait surveillé cette augmentation.

De chez Luc Investisseur à un stade précoce mise à jour hier :

Cette décision a du sens et, plus important encore, Ce n’est pas une raison de s’inquiéter .

***Pourquoi Luke demande une réponse pondérée

Luke souligne que même si les rendements pourraient encore augmenter, ils devraient revenir à des niveaux plus bas pour plusieurs raisons.

Retour à Luke avec ces détails :

Le fait est que les rendements étaient trop faibles, alors maintenant ils corrigent plus haut, mais ils n’iront pas beaucoup plus haut à partir d’ici car il y a des forces structurelles en place qui les maintiendront plus bas plus longtemps.

D’une part, vous avez des pressions déflationnistes séculaires via l’expansion et l’amélioration des technologies d’augmentation de la productivité et de réduction des coûts, telles que l’automatisation, l’intelligence artificielle et les plates-formes de virtualisation.

D’autre part, vous avez constamment une forte demande d’actifs sans risque de la part de fonds à risque comme les fonds de pension – dans un marché où « l’argent est nul » et où les valorisations sont un peu trop tendues pour attirer des allocations majeures de ces fonds à risque.

Vous avez également le fait que le marché du travail sera confronté à des vents contraires à long terme de la technologie d’automatisation qui menace de perturber de larges pans du marché du travail. Cela mettra un plancher sur le niveau jusqu’à quel point le taux de chômage peut baisser, ce qui maintiendra la Fed sur la touche.

Sans oublier, la Fed sert le gouvernement américain, et le gouvernement américain a accumulé beaucoup de dettes au cours des dernières années (surtout les 24 derniers mois)… La Fed est incitée à maintenir ses taux bas plus longtemps. Même chose avec toutes les autres banques centrales du monde, d’ailleurs.

Pour faire court, il y a tout simplement trop de forces séculaires en jeu ici pour que les rendements augmentent beaucoup plus. Ne fais pas d’erreur. Ils iront plus haut. Mais à un rythme très lent et progressif