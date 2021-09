La vraie histoire derrière la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie officielle au Salvador | par Sylvain Saurel | sept. 2021

in

Nayib Bukele a décidé de miser sur Bitcoin pour changer l’avenir de tout un peuple.

Image : Adobe Stock

Le Salvador est devenu la première nation Bitcoin au monde le 7 septembre 2021. La première mais évidemment pas la dernière. De nombreux autres pays surveillent de près ce qui se passe au Salvador avec une idée simple en tête : saisir également l’opportunité unique que représente le Bitcoin.

Si Bitcoin Day au Salvador se transformait en Bloody Bitcoin Day sur les marchés, ce qui suggère une volonté d’attaquer Bitcoin en ce jour spécial, les choses se sont calmées depuis.

Le prix du Bitcoin s’est stabilisé dans une fourchette comprise entre 44 000 $ et 47 000 $, et El Salvador a pu atteindre une réserve de 550 BTC en achetant le creux. Le président Nayib Bukele ayant rapidement compris comment les choses fonctionnaient avec Bitcoin. Chaque occasion d’accumuler plus doit être saisie.

Une semaine seulement après le lancement officiel de l’aventure Bitcoin au Salvador, le pays compte plus de 500 000 utilisateurs du portefeuille officiel du pays. L’utilisation du portefeuille Chivo n’est pas obligatoire, mais sa création était une nécessité pour apporter au moins une solution de référence aux Salvadoriens dans ce domaine.

Parallèlement, plus de 200 guichets automatiques Bitcoin ont été déployés dans le pays pour permettre à la population de venir acheter du Bitcoin. Un peu plus de 50 terminaux appelés « Point Chivo » ont également été activés en Amérique pour faciliter les transactions vers les Salvadoriens résidant à l’étranger.

Alors que l’aventure Bitcoin est bien lancée au Salvador, beaucoup ne savent pas comment l’histoire a vraiment commencé. Beaucoup imaginent sans doute que Nayib Bukele s’est réveillé un matin de mai 2021 avec la volonté de faire du Bitcoin une monnaie officielle de son pays.

Mais l’intérêt de Nayib Bukele pour Bitcoin remonte bien plus loin.

Revenons donc deux ans en arrière. Nous sommes en 2019. Michael Peterson est un Californien de 47 ans qui aime partager son temps entre la Californie et un spot de surf qu’il fréquente depuis plus de 17 ans. Ce spot est situé à El Zonte sur la côte Pacifique du Salvador.

Passionné par ce pays, Michael Peterson aide divers projets de développement dans le village de 3000 habitants, à travers l’église locale. Un jour, un donateur anonyme a proposé à Michael Peterson de mener une expérimentation à grande échelle et de développer une économie locale basée sur le Bitcoin.

L’idée semblait séduisante, car El Salvador est un pays pauvre d’Amérique centrale, principalement rural, avec des infrastructures médiocres. El Zonte n’a pas de banques, pas de guichets automatiques, et de toute façon, 70% de la population d’El Salvador n’a pas accès aux banques.

Les expatriés salvadoriens envoient environ 4,5 milliards de dollars chaque année dans leur pays d’origine. Ces transferts sont effectués par l’intermédiaire de sociétés comme Western Union. Ces sociétés facturent des frais fixes élevés, souvent pour de petits transferts.

Pour mener à bien ce projet, Michael Peterson s’est entouré de trois habitants d’El Zonte. Il a commencé à prêcher sur Bitcoin aux habitants du village.

Comme vous pouvez l’imaginer, la population plus âgée est la plus réticente. Michael s’est donc d’abord tourné vers la jeune génération. Le projet a stagné et un seul magasin a accepté le Bitcoin comme devise.

Vient ensuite la pandémie de COVID-19 début 2020. Le village d’El Zonte, qui vit principalement du tourisme, a été déserté pendant des mois, laissant la population sans source de revenus. Michael Peterson a commencé à transférer l’équivalent de 35 $ par mois en BTC à 500 familles du village.

Un guichet automatique a été mis en place pour faciliter les transferts entre Bitcoin et la devise locale, qui était le dollar américain. La population a commencé à embrasser la révolution Bitcoin. De plus en plus de magasins acceptaient Bitcoin.

Pour rendre les paiements et les transferts d’argent plus faciles et plus rapides, Michael Peterson avait besoin d’une application. Il s’est tourné vers Jack Mallers, 26 ans, fondateur de Zap Solutions, qui a créé l’application Strike, qui permet de transférer des Bitcoins sans commission.

Dix-huit mois après le début du projet, 90% de la population d’El Zonte utilisait régulièrement Bitcoin. El Zonte est alors devenu Bitcoin Beach.

C’est également en 2019 qu’un millénaire de 38 ans est devenu président du Salvador. Nayib Bukele devient alors le plus jeune président d’Amérique latine, avec la particularité de ne faire partie d’aucun des deux principaux partis politiques du Salvador. Candidat anti-système qui voulait lutter contre la criminalité des gangs et la pauvreté, Nayib Bukele a été élu au premier tour avec 53% des suffrages exprimés.

Doté d’un esprit entrepreneurial, Nayib Bukele connaît déjà Bitcoin. En 2017, alors qu’il était maire de Sans Salvador, il avait même investi dans le Bitcoin avec son parti politique en publiant un tweet prophétique :

Nayib Bukele Tweet

Une fois élu à la tête du Salvador, Nayib Bukele s’est lancé dans un effort ambitieux pour moderniser l’infrastructure du pays. Il a secrètement fait appel à Jack Mallers pour l’aider à finaliser son plan visant à faire du Bitcoin la monnaie officielle du Salvador.

Lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami, Jack Mallers a eu l’honneur d’annoncer la grande nouvelle au monde en montrant une vidéo du président Bukele. Le président Bukele a rapidement adopté la loi qui a fait du Bitcoin la monnaie officielle au Salvador à compter du 7 septembre 2021.

Déterminé à faire de l’expérience Bitcoin un succès au Salvador, Nayib Bukele a alors entamé un processus d’éducation des citoyens pour comprendre Bitcoin et éviter ses pièges. Il a même décidé de créer une ferme minière Bitcoin en utilisant l’énergie géothermique des volcans du pays.

Dans un pays pauvre comme le Salvador où 70% de la population n’a pas accès aux banques, le Bitcoin est une révolution et une opportunité incroyable. Plutôt que de vivre dans le système actuel, Nayib Bukele a décidé de miser sur le futur succès de Bitcoin pour changer l’avenir de son pays.

Personne ne sait si l’expérience Bitcoin sera pleinement réussie au Salvador, mais c’est une étape majeure dans le développement de la finance décentralisée et du Bitcoin. De nombreux autres pays surveillent de près cette expérience et sont déjà prêts à la rejoindre.

Le temps nous dira ce qui va se passer, mais on peut déjà louer la créativité, l’innovation, l’énergie et l’audace de ce groupe d’entrepreneurs qui, réunis autour de Nayib Bukele, sont prêts à écrire une nouvelle page de l’histoire du monde. Souvent jeunes, ils sont animés par la philosophie de la décentralisation, de la philanthropie, du capitalisme et de la technologie.

Ils sont prêts à révolutionner le monde en faisant passer l’expérience Bitcoin au niveau supérieur, tout comme la génération avant eux a pu le faire avec Internet. Je vous laisse imaginer ce que cela pourrait signifier pour Bitcoin s’ils réussissent.