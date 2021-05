La vraie pandémie intentionnellement causée par la fausse pandémie ⋆ 10z viral

par Lew Rockwell, Lew Rockwell :

« Chaque intervention gouvernementale [in the marketplace] crée des conséquences imprévues, qui conduisent à des appels à d’autres interventions gouvernementales. »

~ Ludwig von Mises

La citation apparemment simple de Mises ci-dessus expose une image beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît à première vue. Une lecture attentive indiquerait que la loi des conséquences imprévues est toujours évidente, ce qui est certainement vrai, et qu’il y a toujours des conséquences aux actions entreprises. Ce que cela signifie bien sûr, c’est qu’il est bien connu que chaque action entraînera une réaction, et étant donné cette compréhension très commune, pourquoi alors cela ne pourrait-il pas conduire à une corruption délibérée et à une intention criminelle dans l’attente d’une justification de la part de l’auteur de un résultat prévu ? Avec cette connaissance, les dirigeants, les contrôleurs et les politiciens pourraient concevoir n’importe quel nombre d’actions basées sur la fausse prémisse de prétendre protéger les masses du mal, tout en essayant tout le temps de faire avancer un autre programme néfaste sans risquer d’être blâmé pour le chaos qui en résulte. .

Il semble que nous ayons vécu exactement ce type de scénario au cours des quinze derniers mois, et avec seulement un examen mineur, c’est une conclusion facile à soutenir.

Examinons quelques-uns des programmes recherchés par la classe dirigeante afin d’orchestrer un nouvel ordre mondial basé sur la « grande réinitialisation » telle que décrite par le Forum économique mondial (WEF) et d’autres. Pour commencer, l’énoncé de mission d’ouverture du WEF indique :

« Le Forum économique mondial est l’Organisation internationale de coopération public-privé. Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels. » (La coopération public-privé est un autre terme pour le fascisme)

Le WEF dans cette vidéo promotionnelle, résume les huit prédictions dans les déclarations suivantes :

Les gens ne posséderont rien. Les marchandises sont soit gratuites, soit doivent être prêtées par l’État. Les États-Unis ne seront plus la première superpuissance, mais une poignée de pays domineront. Les organes ne seront pas transplantés mais imprimés. La consommation de viande sera minimisée. Des déplacements massifs de personnes auront lieu avec des milliards de réfugiés. Pour limiter les émissions de dioxyde de carbone, un prix global sera fixé à un niveau exorbitant. Les gens peuvent se préparer à aller sur Mars et commencer un voyage pour trouver une vie extraterrestre. Les valeurs occidentales seront testées jusqu’au point de rupture.

Pour que ces quelques programmes parmi tant d’autres recherchés par les planificateurs mondialistes se concrétisent, le peuple doit perdre son identité individuelle, le dépeuplement doit aller de l’avant, la reconstruction transhumaine doit avoir lieu dans un mélange de biologie naturelle et d’intelligence artificielle, l’identité de genre naturelle serait disparaîtrait au profit d’une société sans genre, la reproduction serait réduite, le contrôle de tous par une surveillance constante serait banalisé, toute souveraineté nationale disparaîtrait, les objectifs de « développement durable » seraient poursuivis de manière agressive et forcée, et la propriété privée n’existerait plus , à l’exception bien sûr des concepteurs “d’élite” revendiqués de cette intrigue.

Pour que ces objectifs généralisés majeurs soient atteints, les changements défavorables sous-jacents dans nos vies devraient être monumentaux, et étant donné ce qui s’est passé juste depuis mars 2020, monumental ne commence pas à décrire ce que l’on prétend être des « conséquences imprévues ». ‘ Les contrôleurs et leurs pions au sein du gouvernement ont tracé une fausse pandémie spécifiquement pour construire une véritable pandémie aux proportions de l’époque ; celui qui pourrait dévaster le noyau même de l’humanité en faveur d’une société planifiée qui pourrait être totalement contrôlée par le haut.

Pour accomplir un programme aussi difficile, des conséquences imprévues ne pourraient jamais être autorisées à s’immiscer dans le plan directeur, mais seulement utilisées pour excuser le carnage créé par quelques-uns sur le plus grand nombre, le tout au nom de la protection des moutons contre eux-mêmes en raison de la fausse menace fabriquée. Chaque conséquence négative qui s’est produite a rencontré une autre forme de tyrannie pour corriger les séquelles précédentes de la politique gouvernementale, tout comme Mises l’a décrit. Ces nouvelles interventions de la classe politique ont été continues et sans cesse croissantes, car c’est la nature de cette escroquerie. Pour consolider ce point, il est nécessaire de comprendre qu’il n’y a jamais eu de menace initiale, car les soi-disant remèdes à cette menace perçue ont provoqué une véritable pandémie.

Il s’agit de pouvoir et de contrôle depuis le tout début, et le contrôle a certainement été obtenu grâce à l’adhésion volontaire massive de la population provoquée par le gouvernement et les médias qui ont créé la peur. Dire ou croire que tout cela s’est produit accidentellement ou était un événement naturel va à l’encontre des preuves irréfutables du contraire. Considérez simplement la préméditation, les avertissements de ces scénarios exacts qui ont eu lieu, et les programmes planifiés et annoncés de longue date qui ont été relayés au public afin de le préparer à cette conspiration flagrante.

L’annonce initiale (et maintenant le récit actuel) selon laquelle les Chinois, via un laboratoire financé et contrôlé par les États-Unis, ont délibérément ou « accidentellement » libéré un virus mortel sur leur propre population avec l’intention de causer la mort dans le monde entier, est ridicule, mais était facile à vendre à une population ignorante et crédule qui avait été pré-conditionnée à craindre tout monstre revendiqué par les maîtres du peuple comme une menace. Considérez que ce complot de «coronavirus» a commencé il y a au moins 21 ans avec l’exercice appelé «Dark Winter». Considérez la simulation de pandémie virale de la Fondation Rockefeller en 2010 appelée « Lock Step ». Considérez la simulation du virus Trump de 8 mois en 2019 appelée Crimson Contagion, qui aurait commencé en Chine. Et considérez que 2 mois avant l’annonce de la fausse pandémie de Covid, la simulation de Bill Gates s’appelait « Event 201 ». a eu lieu. Ce ne sont que quatre événements conspirateurs télégraphiés parmi au moins cinq autres exercices qui se sont déroulés à partir de deux décennies avant cette plandémie actuelle. Il devrait être évident pour tout individu doté d’une capacité même infinitésimale de penser que ce coup d’État a été planifié longtemps à l’avance.

Pour qu’un contrôle total soit atteint, pour que des morts planifiées se produisent, pour que la panique se répande comme une traînée de poudre, pour que la reproduction soit manipulée et blessée, pour que les efforts de dépopulation soient couronnés de succès, pour que l’eugénisme redevienne dominant, pour la destruction commode du système immunitaire humain. systèmes à atteindre, pour que le gouvernement ait permis le pillage et les émeutes, pour que la division massive devienne universelle, et pour que les enfants soient modifiés et conditionnés afin d’être contrôlés à l’avenir, une grande partie de la planification et de la réaction aux conséquences anticipées devait être préalablement conçu.

