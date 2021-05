La vraie personnalité de Kate Middleton partagée par le PDG des scouts – «totalement charmante» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge est impliquée dans des engagements officiels en tant que membre de la famille royale depuis 10 ans. Elle a épousé le prince William en 2011. Une future reine et l’un des membres les plus populaires du cabinet, beaucoup se demandent à quoi elle ressemble loin de la caméra.

Matt Hyde, PDG des Scouts au Royaume-Uni, travaille avec Kate depuis 2012. Il dit que la duchesse est «cohérente avec ce que vous voyez en public».

S’adressant au Mirror, M. Hyde a déclaré: «Elle est totalement charmante et très douée pour mettre les gens à l’aise.

«Dans les coulisses, elle est cohérente avec ce que vous voyez en public.

«Elle est fantastique pour poser les bonnes questions et écouter les gens.»

Cette semaine, le duc et la duchesse ont célébré leur 10e anniversaire de mariage.

Pour célébrer cette journée spéciale, le couple a partagé de nouvelles images et une courte vidéo sur Twitter, les montrant en train de passer du temps à l’extérieur dans leur résidence de Norfolk et sur une plage voisine avec leurs trois enfants.

Le duc et la duchesse ont été comblés d’éloges et de messages de félicitations de la part du public et de ses collègues royaux.

M. Hyde a ajouté que Kate est «naturellement douée» pour interagir avec les personnes qu’elle rencontre et fait «tirer le meilleur parti des jeunes».

M. Hyde a déclaré que lors de sa première rencontre avec la duchesse, les gens étaient souvent «frappés par les étoiles», mais a ajouté «ce que vous voyez est ce que vous obtenez».