La vraie raison Marcus Smart a appelé Jayson Tatum, Jaylen Brown

Les Boston Celtics sont tombés face aux Chicago Bulls 128-114 lundi soir.

Malgré une avance de 19 points au troisième quart, les Celtics ont en quelque sorte été dominés 39-11 pour clôturer le match.

Avec la perte est venue une implosion totale de la part de Boston. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont refusé de parler aux médias après coup, mais pas le gardien Marcus Smart.

Les commentaires de Smart étaient révélateurs.

« Je voudrais juste jouer au basket », a-t-il déclaré. « Chaque équipe sait que nous essayons d’aller vers Jayson et Jaylen. Chaque équipe est programmée et étudiée pour arrêter Jayson et Jaylen. Je pense que le rapport de dépistage de tout le monde est de faire passer le ballon à ces gars.

« Ils ne veulent pas passer le ballon », a poursuivi Smart.

« C’est quelque chose qu’ils vont apprendre. Ils apprennent encore. Nous sommes fiers des progrès qu’ils font, mais ils vont devoir faire un pas de plus et trouver des moyens non seulement de créer pour eux-mêmes, mais aussi de créer pour les autres membres de cette équipe afin de leur ouvrir le terrain.

Tatum et Brown ont été extrêmement mauvais au quatrième quart. Le premier est allé 1 sur 8 sur le terrain pour deux points, tandis que le dernier est allé 0 sur 2. Dans l’ensemble, Tatum et Brown ont cumulé 48 points sur des tirs de 18 pour 40 sur le terrain. Cela a joué un rôle non négligeable dans l’étouffement de Boston d’une avance de 14 points au quatrième quart.

Smart affiche actuellement un record de 7,4 points en carrière sur 9,4 tentatives de tir par match, ce qui explique sans aucun doute pourquoi il est si convaincu que Tatum et Brown monopolisent le ballon.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Dans l’ensemble, Boston est en mauvaise posture en ce moment. Les joueurs adverses se moquent ouvertement d’eux pendant les matchs, les arbitres ne leur montrent aucun respect, et actuellement ils sont 2-5 sur l’année.

Cette équipe sera-t-elle finalement en mesure de se ressaisir et éventuellement de redresser le navire? Le temps nous le dira.

