La vraie raison pour laquelle Alex Caruso a quitté les Lakers pour les taureaux révélés

Alex Caruso a conclu un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec les Chicago Bulls en agence libre il y a quelques mois. Parce qu’il était un grand favori des fans de Los Angeles, la nouvelle a été très décevante.

Cette déception s’est rapidement transformée en frustration lorsque Caruso a commencé à laisser entendre dans les médias qu’il voulait retourner aux Lakers de Los Angeles, mais a finalement été faible.

Peu de temps après, les Lakers sont sortis et ont offert leur propre version de ce qui s’est précisément passé lors des négociations.

Cette semaine, Rob Pelinka a rencontré les médias pour discuter d’une myriade de problèmes. L’un des sujets de conversation les plus intrigants : pourquoi précisément Caruso s’est retrouvé à Chicago cette intersaison.

“Nous avons fait une tentative agressive de re-signer Alex Caruso, et nous avons fait une tentative agressive de garder Talen”, a-t-il déclaré. “C’est le truc avec le libre arbitre sans restriction, c’est que vous pouvez être dans le mix, mais les joueurs contrôlent le choix ultime.”

Traduction : Caruso est parti parce qu’il le voulait.

Au-delà de cela, Pelinka semblait n’avoir que de belles choses à dire sur le joueur de 27 ans.

“Alex a été formidable ici en tant que joueur de championnat, et nous serons toujours reconnaissants pour ses contributions et sa croissance”, a ajouté Pelinka.

«Le voir passer d’un G Leaguer à un (joueur) à deux voies, à un joueur d’élite était quelque chose dont nous serons toujours fiers. Mais il avait des choix et il a choisi une autre équipe. Nous l’avons poursuivi et voulions le garder, même chose avec Talen, et nous sommes évidemment parvenus à un accord avec Talen, et Alex est passé à autre chose.

Les Lakers ont eu des ruptures désordonnées cette intersaison. Les choses avec Marc Gasol sont devenues particulièrement laides. Même chose avec Jared Dudley. Et même chose avec Markieff Morris. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder le dénominateur commun ici.

Pelinka a-t-il raison de dire que Caruso a contrôlé son propre destin et a choisi de partir ? Bien sûr, techniquement. Mais s’il avait l’impression qu’il n’obtenait pas sa valeur marchande, alors techniquement, son argument initial concernant le fait d’être à bas prix se tient.

Espérons que les Lakers et Caruso continuent de connaître du succès cette saison. Parce que si l’une des parties ne le fait pas, il deviendra rapidement très évident qui est le véritable perdant de leur divorce.

