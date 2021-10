La vraie raison pour laquelle Ben Simmons est revenu aux 76ers

Ben Simmons a stupéfait beaucoup de monde cette semaine lorsqu’il a décidé de revenir aux 76ers de Philadelphie.

Lundi, apparemment sans avertissement, il s’est présenté à l’installation des Sixers pour un test COVID-19. Ce faisant, il a confirmé qu’il rejoindrait l’équipe avant le début de la saison régulière.

C’est évidemment un revirement brutal pour Simmons. Pendant des mois, lui et sa représentation ont été inébranlables dans leur désir d’être échangés. Et pendant toute cette période, le message était le suivant : nous ne reviendrons jamais à Philly et nous sommes prêts à ce que ce processus devienne moche.

Alors qu’est-ce qui a changé ?

« Pourquoi revenir maintenant ? » a écrit Adrian Wojnarowski, initié d’ESPN NBA. « Simmons est décrit comme voulant prouver un point, et sachant qu’il l’avait fait avec quelque chose qui n’arrive presque jamais dans la NBA : s’absenter du camp d’entraînement, se coûter près d’un million de dollars en salaire perdu et en amendes, et délivrer un message sans équivoque qu’il voulait un échange hors de Philadelphie.

« Les Sixers ont parcouru la ligue mais n’ont jamais été près de trouver un accord qui leur permettrait de retrouver le genre de joueur d’élite qu’ils voudraient en échange de Simmons, ont déclaré des sources. Le marché du commerce peut changer rapidement une fois la saison régulière commencée – et plus de joueurs deviennent éligibles pour être déplacés le 15 décembre – mais les Sixers n’ont aucune traction sur un commerce maintenant, ont déclaré des sources.

De toute évidence, malgré ses affirmations contraires, Simmons n’était pas prêt à résister à la pression financière exercée par Philly.

La manœuvre désespérée de Simmons la semaine dernière, rétrospectivement, était un signe de ce qui allait arriver.

Alors, où vont toutes les personnes impliquées à partir d’ici ? Joel Embiid a déjà offert son point de vue sur le retour surprenant de Simmons. A partir de là, la prochaine étape sera de le réintégrer dans l’équipe et d’aller de l’avant.

Évidemment, un métier est toujours la voie préférée de tout le monde, mais pour le moment, il ne semble pas qu’il arrive de si tôt.

