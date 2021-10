La vraie raison pour laquelle Curry tire mieux à chaque fois

Dans cet article, nous examinerons la vraie raison pour laquelle Stephen Curry Il est l’un des meilleurs tireurs de l’histoire de la NBA en général.

L’entraîneur personnel du joueur vedette des Golden State Warriors, Stephen Curry, a révélé l’un des secrets pour lesquels Stephen Curry réussit tant de tirs à longue portée que pour les autres joueurs, cela pourrait être presque impossible.

Stephen Curry a déjà atteint une limite selon laquelle, dans la pratique, les tirs qui entrent dans le ring sont comptés comme des paniers manqués, car il est très facile de le faire pour lui.

L’entraîneur a fait savoir au monde que les coups qui comptent comme étant des états sont ceux qu’il n’a pas à tirer ou qui entrent complètement droit.

« L’entraînement des coups ne lui suffit plus, alors nous avons décidé d’être plus précis : nous utilisons une technologie qui mesure la trajectoire de la balle, et si elle ne va pas exactement au milieu de la jante, nous comptons les tiré comme raté. »

Payne, l’entraîneur personnel de Steph Curry : « L’entraînement des coups ne lui suffit plus, alors nous avons décidé d’être plus précis : nous utilisons une technologie qui mesure la trajectoire de la balle, et si elle ne va pas exactement au milieu de la jante, nous comptons les tiré comme raté. » pic.twitter.com/ATDyoSKVQp – GSWL (@WarriorsLatam_) 23 octobre 2021

La saison dernière, Stephen Curry a connu l’un des meilleurs de sa carrière en NBA et ce début prend beaucoup de rythme pour devenir le joueur le plus utile de la ligue.