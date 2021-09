La vraie raison pour laquelle Dennis Schroder n’a pas signé un accord de 84 millions de dollars avec les Lakers

Dennis Schroder a signé avec les Celtics de Boston pour l’exception de niveau intermédiaire de 5,9 millions de dollars des contribuables au cours de la dernière intersaison. Ce faisant, il a mis fin à une longue histoire de type feuilleton autour de son agence libre.

Une partie de la décision de Schroder de se contenter de moins de 6 millions de dollars a été considérée comme un L parce qu’il aurait refusé un contrat de 84 millions de dollars des Lakers de Los Angeles au cours de la saison. Non seulement il aurait rejeté l’accord, mais il l’aurait fait de manière super dramatique.

Schroder, selon l’histoire, croyait qu’il méritait au-dessus de 100 millions de dollars.

Cette semaine, Schroder s’est adressé à la presse lors de la journée des médias des Celtics et a tenté de clarifier certaines choses.

“Les Lakers nous ont dit que nous ne parlions pas pendant la saison, et à la fin de la journée, je n’ai jamais eu ce contrat devant moi”, a déclaré Schröder aux journalistes. « C’est une chose. Mais ils voulaient parler et à la fin de la journée, mon agent et moi avons décidé de ne pas signer leur contrat.

“En fin de compte, j’ai l’impression que pour moi, personnellement, je dois être à l’aise dans l’environnement dans lequel je suis. J’aime l’organisation des Lakers et ils ont fait de grandes choses, mais je pense que pour moi, et c’est juste affaires, je ne pense pas que j’ai ma place à 100 pour cent. Vous jouez avec LeBron et AD, ce sont deux des meilleurs joueurs de la NBA, et je ne pense pas leur avoir donné tout ce que j’apporte à la table.

En ce qui concerne l’argent qu’il a laissé sur la table, Schroder a insisté sur le fait qu’il ne le transpirait pas.

“Pour moi et ma famille, j’ai signé un assez bon contrat après ma quatrième année, et ma famille et moi-même, nous allons être bons”, a-t-il déclaré. « J’ai 28 ans et je joue encore longtemps en NBA.

« L’argent n’est pas tout à tout moment. Je veux être à l’aise dans une situation où je sais que les gens m’apprécient. En fin de compte, c’est tout. Et que tout cela s’est passé comme cela s’est passé, vous devez juste regarder vers l’avenir et essayer de continuer à vous améliorer, et essayer de montrer aux gens de quoi vous êtes capable, puis tout reviendra.

Le point de vue relativement calme de Schroder sur toute cette situation est loin de ce qu’il aurait été au lendemain de sa désastreuse agence libre. La réaction à ce moment-là a été décrite comme “pleine d’incrédulité et de regret”.

Un gros problème pour Schroder l’année dernière était son manque de chimie avec les Lakers, ce qu’il a admis. Cela a conduit beaucoup de ses coéquipiers à le détester absolument, y compris l’une des deux plus grandes stars de LA.

Schroder connaîtra-t-il finalement une campagne de rebond à Boston? Pour lui, j’espère. Parce que s’il ne le fait pas, et s’il n’atteint plus jamais le genre d’argent que les Lakers lui auraient offert, cela restera le plus grand regret de sa vie.

