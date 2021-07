La vraie raison pour laquelle Dwayne Johnson est un si bon producteur, selon ses collaborateurs derrière l’attraction

Alors que Dwayne Johnson apparaît dans l’épisode de la nouvelle série consacrée à la croisière dans la jungle, celle à laquelle est attaché un film dans lequel il se trouve, son rôle principal dans la série est celui de producteur. Et en tant que producteur, il s’avère que The Rock est vraiment bon. J’ai parlé à un autre des producteurs de Behind the Attraction, Brian Volk-Weiss, avant le nouveau spectacle, et j’ai demandé quelles sortes de compétences Johnson apporte à la table en tant que producteur. Une partie de cela, Volk-Weiss, a admis que Dwayne Johnson a une capacité que beaucoup de gens n’ont pas pour “faire bouger les choses”. Johnson peut gérer les problèmes avec un appel téléphonique, simplement parce que les gens répondent au téléphone lorsque The Rock appelle. Mais ce n’est qu’une petite partie de ce qui fait de la star de Jungle Cruise un grand producteur. Comme l’a expliqué Volk-Weiss…