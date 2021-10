La vraie raison pour laquelle Ed Orgeron quitte LSU révélée

Ed Orgeron et LSU ont conclu un accord de séparation cette semaine qui garantit qu’il ne reviendra pas en 2022.

Cette décision sans précédent fait suite à la victoire étonnamment impressionnante de 49-42 de LSU sur la Floride samedi et malgré le fait qu’Orgeron n’est qu’à 21 mois de remporter un championnat national.

Bien que les négociations aient commencé avant la grande victoire de ce week-end, elles n’en ont finalement pas été affectées.

Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord qu’elles ont jugé acceptable.

Ross Dellenger de Sports Illustrated, qui a révélé l’histoire, a également confirmé qu’Orgeron était « prévu pour terminer cette saison ».

Alors, pourquoi est-ce arrivé? Selon Pete Thamel de Yahoo! Sports, Orgeron avait d’une manière ou d’une autre rebuté tous ceux avec qui il travaillait.

« C’est l’une de ces choses où plus personne ne voulait être là », a-t-il écrit. « Les joueurs ne voulaient pas jouer pour lui, les entraîneurs ne voulaient pas entraîner pour lui. »

Les problèmes ne se sont pas arrêtés là, cependant. La façon générale de se comporter d’Orgeron était devenue profondément problématique. Ceci de Brody Miller de . est particulièrement révélateur :

« Une relation tendue entre coach et administration – ancrée dans la gestion d’équipe [and] comportement public/privé – s’est déformé dans une situation intenable, méfiance [and] explosions », a ajouté Dellenger.

Orgeron était le nom le plus en vue du football universitaire il y a à peine deux ans, lorsque sa formation d’étoiles composée de Joe Burrow, Jamarr Chase, Justin Jefferson, Clyde Edwards-Helaire et Patrick Queen dominait le terrain en route vers un titre.

Malheureusement, les échecs sur et en dehors du terrain ont rapidement suivi.

Orgeron est allé 5-5 l’année dernière et a été impliqué dans un scandale de fuite de photos extrêmement embarrassant avec une jeune femme.

Depuis qu’il a remporté ce championnat, LSU a accumulé une marque de 9-8 qui les a vus passer 2-3 contre des adversaires de Power Five cette année.

Dans l’ensemble cette saison, les Tigers avaient une fiche de 4-3 sur l’année, sans aucune voie viable vers une sorte de conflit légitime de sitôt. Oui, deux de ces défaites sont survenues à une paire d’équipes solides en Alabama et au Kentucky. Mais même s’ils étaient compréhensibles, ils n’ont fait qu’accentuer le fossé qui existe actuellement au sein de la SEC entre l’élite de la conférence et le LSU.

De toute évidence, il y a eu des circonstances atténuantes en ce qui concerne les difficultés de LSU cette année – à savoir les blessures. La surprise estivale de Myles Brennan a été rude. Mais le fait que les entraîneurs et les joueurs se soient lassés des manières d’Orgeron est révélateur. De toute évidence, un divorce était inévitable.

Où vont toutes les parties impliquées à partir d’ici ? Il est impossible de prédire le prochain mouvement de LSU. Ils ont une grande recherche de coaching devant eux.

Quant à Orgeron, cependant, la voie à suivre est beaucoup plus claire. Il y a une ouverture claire pour laquelle il serait parfait, bien que le temps nous dira si son stock est trop bas en ce moment pour que cette union se produise.

