La vraie raison pour laquelle Emma Stone est devenue actrice

Vous sentez-vous nerveux avant de « entrer dans le personnage » ? Avez-vous un rituel pour éviter la pression ? Pierre, qui en 2018 a révélé qu’elle souffrait de crises de panique depuis l’âge de sept ans, a accepté dans cette conférence qu’il s’agit précisément de “se mettre à la place de quelqu’un d’autre” et de ne penser à rien d’autre, plutôt qu’à cela, ce qui aide elle d’oublier l’anxiété généralisée.

“Ils vont (les nerfs) pendant que je le fais (deviennent leur rôle). Plus je peux être dans le présent, plus ils vont”, a-t-il expliqué. Emma pour lui faire plus tard la confession la plus honnête de la raison pour laquelle elle a embrassé cette carrière: “C’est pourquoi je voulais être actrice parce que je suis naturellement très anxieuse.”

L’une des scènes les plus emblématiques de “Cruella” qui revendiquait le jeu d’acteur et la ruse physique dans Emma Stone. (Courtoisie)

D’accord avec Pierre, en entrant dans la femme qui joue et “plus elle est concentrée” quand elle improvise, fait de la comédie ou du théâtre, “je n’ai pas le temps de penser à toutes les autres choses qui m’inquiètent. Donc je dois être dans l’instant présent . Plus je peux être présent, plus les nerfs vont “.

Afin de Emma Jouer la comédie est “un grand cadeau” car à travers son travail “Je ne me débarrasse pas de mes nerfs, j’utilise sa présence pour les traverser, je suppose”. Dans Cruella, elle a très bien fait le travail, évitant par exemple la pression d’avoir des monologues qui lui demandaient d’affiner un accent britannique.