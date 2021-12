La vraie raison pour laquelle Jalen Rose divorce de Molly Qerim d’ESPN (vidéo)

La star de la NBA devenue analyste du basket-ball ESPN, Jalen Rose, a demandé le divorce de sa femme Molly Qerim cette semaine.

Qerim travaille également pour ESPN, servant de modérateur pour « First Take » avec Stephen A. Smith.

Selon Connecticut Superior Court Records, le couple a décidé de mettre fin à leurs noces après seulement trois ans de mariage. Ils se sont initialement mariés en 2018.

« Après avoir été séparés pendant près d’un an, Molly et moi avons officiellement décidé de nous séparer », a écrit Rose dans un post Instagram. « Nous sommes tous les deux d’accord pour dire que rester amis et collègues est le meilleur plan d’action pour l’avenir de notre relation. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment.

Comme indiqué pour la première fois par TMZ, la séparation du couple était « à l’amiable et les deux parties restent cordiales ».

Dans des documents judiciaires, Rose affirme que « le mariage s’est rompu irrémédiablement après que Qerim a déménagé dans le Connecticut ».

Chose intéressante, Rose a initialement demandé le divorce en avril de cette année – peu de temps après que la publicité très médiatisée du couple Gatorade soit devenue virale.

Comparé à certains des autres divorces sportifs que nous avons vus en 2021, remplis d’accusations d’adultère et de mensonges, celui-ci semble être relativement docile.

Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas – et cela semble avoir été ce qui s’est passé ici.

