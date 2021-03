La vraie raison pour laquelle JLo et Alex Rodriguez sont toujours ensemble

Selon le magazine ‘People’, une source a assuré que le chanteur et l’ancien joueur ne peuvent pas mettre fin à leur romance car « ils ont beaucoup investi dans leur relation et une rupture officielle serait dévastatrice » à plusieurs niveaux.

Une source proche de JLo a assuré qu’il aime toujours ARod et qu’il l’aime

« Ils s’aiment et ont tellement à perdre s’ils se séparent », a ajouté l’informateur après avoir mentionné que le couple s’est récemment revu en République dominicaine, où Lopez enregistre la comédie ‘Shotgun Wedding’.

Au-delà de la belle famille qu’ils ont formée ensemble, des jumeaux de JLo et des deux filles adolescentes de Rodriguez, les artistes ont investi dans des entreprises telles que la société Hims & Hers et la marque de lunettes de soleil Quay, ainsi que l’achat de propriétés à Nueva York, Los Angeles et Miami, un scénario qui compliquerait leur séparation.