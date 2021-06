La vraie raison pour laquelle Juneteenth est un point de discorde pour le GOP ⋆ 10z viral

– d’Alternet

Alors que beaucoup célèbrent la reconnaissance tant attendue de Juneteenth, certains législateurs républicains se sont complètement opposés à la fête fédérale et à la valeur éducative qui la sous-tend. Bien que Juneteenth commémore l’émancipation des esclaves noirs américains, et ce devrait être un jour de célébration, il y a quelques raisons pour lesquelles le symbole de la liberté ébouriffe les plumes de certains.

Axios souligne que Juneteenth est un « rappel annuel » de la façon dont les Noirs américains se sont vu refuser des opportunités de créer de la richesse générationnelle. La publication décrit ce déni, qui reste un problème pour un nombre écrasant de familles noires aujourd’hui, comme la « sécurité économique que de nombreuses familles blanches tiennent pour acquise ».

Dans son livre, The Black Tax: The Cost of Being Black in America, l’auteur Shawn Rochester propose une évaluation de la façon dont les disparités actuelles sont des vestiges directs de l’héritage de l’esclavage et des lois débilitantes promulguées pendant la sombre ère Jim Crow. Les ventilations statistiques des chiffres économiques mettent également en lumière les écarts de richesse qui se sont encore creusés au cours des dernières décennies.

« Environ 50 000 milliards de dollars de ressources économiques et de main-d’œuvre n’ont pas été payés aux Noirs depuis l’esclavage, a déclaré Rochester à Axios. Les défenseurs disent que cet héritage de l’esclavage doit être traité pour lutter contre le racisme systémique. »

De l’accession à la propriété à la valeur nette, les disparités évidentes sont problématiques malgré les tentatives des législateurs républicains de minimiser les difficultés économiques et d’agir comme si aucun problème n’existait.

Par axes :

« À la fin de 2020, le taux d’accession à la propriété pour les familles noires s’élevait à environ 44%, contre 75% pour les familles blanches, selon les chiffres du recensement américain. »

Le Washington Post a également publié une analyse documentant la fracture économique. La publication a révélé qu’un ménage noir typique de la classe moyenne possédait une richesse d’environ 13 024 $, contre une moyenne stupéfiante de 149 703 $ dans les ménages blancs. L’écart actuel entre les deux ménages est pâle par rapport aux mêmes statistiques de 1968.

Selon le Washington Post :

«En 1968, un ménage noir typique de la classe moyenne avait 6 674 $ de richesse contre 70 786 $ pour le ménage blanc typique de la classe moyenne, selon les données de l’enquête historique sur les finances des consommateurs qui a été ajustée en fonction de l’inflation. En 2016, le ménage noir typique de la classe moyenne avait 13 024 $ de richesse contre 149 703 $ pour le ménage blanc médian, un écart encore plus important en termes de pourcentage.

Une analyse de l’Economic Policy Institute a également révélé que « les ménages noirs disposaient de 8 762 $ en espèces ou d’actifs liquides équivalents, contre 49 529 $ pour les ménages blancs en 2016 ». Pour les législateurs républicains, le rappel de la division du pays les oblige à reconnaître ce qu’ils ont toujours ignoré.

