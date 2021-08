La vraie raison pour laquelle Kelly Clarkson a mis fin à son mariage avec Brandon Blackstock

Kelly Clarkson est au milieu d’un divorce assez compliqué avec son ex-mari Brandon Blackstock, et un nouveau rapport dit que sa jalousie envers son succès est l’une des raisons pour lesquelles leur relation n’a pas fonctionné.

“La relation était sur les rochers depuis longtemps”, a déclaré une source à Us Weekly. «Elle était la personne à revenu élevé avec un talk-show très réussi et est la vedette d’une autre émission à succès The Voice. Brandon en était extrêmement jaloux et le lui a fait savoir.”

Wow, beurk à cette énergie. Mais la bonne nouvelle est que Kelly “peut enfin profiter de son succès sans avoir honte”, maintenant qu’elle et Brandon sont terminées. De plus, elle “ne s’attribue pas le mérite de son succès mais le partage avec l’équipe avec laquelle elle travaille. C’est juste qui elle est.”

Rachel Murray Instagram

Us Weekly rapporte que Kelly gagne près de 2 millions de dollars par mois et s’est rendu compte “que Brandon ne l’utilisait que pour son argent et son style de vie”.

« Le mariage était vraiment, vraiment horrible à la fin. Kelly sentit qu’elle ne pouvait plus faire confiance à Brandon. Elle avait beaucoup de questions auxquelles il ne pouvait tout simplement pas répondre », a déclaré la source, ajoutant qu’« elle n’était tout simplement plus disposée à détourner le regard. »

Pour rappel, la séparation de Kelly et Brandon a fait la une des journaux l’été dernier, et elle en a parlé lors d’une interview avec Entertainment Tonight :

“Il y a beaucoup de cœurs impliqués ici, et vous savez, c’est la chose qui a été un peu difficile à naviguer, c’est que je suis un livre ouvert, mais à un moment donné, je suis une maman ours plus que je ne suis une personne dans le public œil. Je me soucie donc à 100 % plus de mes enfants que de quoi que ce soit d’autre sur cette planète. Donc ça a été la chose la plus difficile, comme, oui, je suis prêt à partager mon expérience, et oui, c’est le pire. Je veux dire, les derniers mois ont été horriblement tristes. Mais en même temps, je dois penser, Hmm, genre, ce que je dis a un effet domino dans la vie des autres. »

