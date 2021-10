La vraie raison pour laquelle Kyrie Irving refuse de se faire vacciner

L’impasse actuelle de Kyrie Irving avec les Brooklyn Nets est la plus grande histoire non-Ben Simmons de la NBA en ce moment.

Irving est inébranlable dans son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. New York oblige les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur à prouver qu’ils ont au moins un vaccin. Cela signifie qu’Irving ne peut participer à aucun match à domicile avec les Nets.

Naturellement, cela a conduit à des mésententes entre lui et l’organisation.

Cette semaine, Irving a tenté de purifier l’air.

Selon Shams Charania de ., Irving n’évite pas de se faire vacciner parce qu’il est anti-science. Au contraire, il n’aime tout simplement pas ce que représente l’initiative.

« De multiples sources connaissant directement la décision d’Irving ont déclaré à . qu’Irving n’était pas anti-vaccin et que sa position était qu’il était contrarié que des gens perdent leur emploi en raison des mandats de vaccination », a écrit Charania.

« C’est une position qu’Irving a expliquée à ses coéquipiers proches. Pour lui, il s’agit d’un combat plus grand que celui sur le terrain et Irving remet en question un contrôle perçu de la société et des moyens de subsistance des gens, selon des sources connaissant l’état d’esprit d’Irving. C’est une décision qu’il croit être capable de prendre compte tenu de sa dynamique de vie actuelle. « Kyrie veut être une voix pour les sans-voix », a déclaré une source. »

Les Nets ont déjà tenté d’échanger Irving une fois, mais ont été déjoués par Kevin Durant. Il semble peu probable qu’ils soient en mesure de se débarrasser de la garde talentueuse, bien que controversée, à tout moment dans un avenir prévisible. Ce que cela signifie pour toutes les parties à l’avenir reste à voir.

Le récent commentaire de Chris Paul sur Irving reflète ce qu’un large segment de joueurs de la NBA semble croire. Et dans cet esprit, il est difficile de voir un scénario où Irving change d’avis de si tôt.

