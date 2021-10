La vraie raison pour laquelle LaMelo Ball a été mise au banc pendant les Hornets vs Nets

Les Charlotte Hornets ont battu les Brooklyn Nets 111-95 dimanche. Étant donné que ce dernier groupe est devenu le favori pour remporter le titre cette année et que le premier est l’une des équipes les moins expérimentées de la ligue, le résultat final a été assez surprenant.

Tout aussi remarquable était le fait que la star des Hornets, LaMelo Ball, a vu très peu d’action au quatrième quart. Au lieu de cela, le remplaçant Ish Smith a reçu la majorité du temps de jeu – terminant finalement avec 15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives dans le match.

Après coup, l’entraîneur-chef des Hornets, James Borrego, a expliqué aux médias pourquoi Ball avait été écarté en faveur de Smith à la fin de l’affaire de dimanche.

La logique parle d’elle-même :

JB dit que LaMelo Ball lui a dit de « surmonter Ish » au quatrième trimestre – Sam Perley (@sam_perley) 24 octobre 2021

James Borrego a déclaré qu’il accordait beaucoup de crédit à LaMelo parce qu’il voulait qu’Ish Smith reste dans le match au quatrième quart parce qu’ils jouaient si bien avec lui. pic.twitter.com/ml3pAluXb8 – Rod Boone (@rodboone) 24 octobre 2021

Ball finirait le match avec 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Plus important encore, avec cette victoire, Charlotte est maintenant passée à 3-0 cette année-là.

Compte tenu de la qualité de jeu des Hornets, il n’est pas surprenant que Ball se sente vraiment bien. La semaine dernière, il a audacieusement appelé LeBron James et Kevin Durant – et c’est compréhensible. Il vient pour la couronne. Sur et hors du terrain, le jeune est un étalon.

Ball et les Hornets pourront-ils continuer cette course magique toute la saison ? Le temps nous le dira.

