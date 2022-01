La vraie raison pour laquelle les dauphins de Miami ont renvoyé Brian Flores

Les Dolphins de Miami ont fait un geste étonnant tôt lundi matin lorsqu’ils ont annoncé qu’ils licencieraient l’entraîneur-chef Brian Flores.

Miami a commencé l’année 1-7 lors de la troisième saison de Flores avec la franchise, mais s’est finalement ressaisi fort pour remporter huit matchs au cours de la seconde moitié de l’année.

Tout au long de son passage de trois ans avec l’organisation, Flores est allé 5-11 avec une liste héritée, 10-6 et maintenant 9-8.

Normalement, une présentation comme celle-là ne vous fait pas virer.

Alors pourquoi les dauphins ont-ils finalement pris la décision qu’ils ont prise ?

Selon Jeff Darlington, initié d’ESPN NFL, une sorte de lutte de pouvoir a émergé à Miami.

« La décision de licencier Flores peut se résumer en un mot : relations », a-t-il écrit.

« Sa relation avec Grier et Tua s’était détériorée et s’était dégradée. Parallèlement aux changements constants de personnel, le propriétaire Steve Ross ne considérait plus Flores comme un ajustement sain à Miami. »

Il y a également eu quelques discussions initiales selon lesquelles Miami espérait remplacer Flores par l’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, mais apparemment, cela ne se produira pas.

Propriétaire des dauphins Stephen Ross : «Je ne serai pas la personne qui prendra Jim Harbaugh de l’Université du Michigan. J’espère qu’il y restera. – Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 10 janvier 2022

Heureusement pour Flores, il semble qu’il n’aura pas beaucoup de mal à trouver un nouveau poste.

Selon Matt Miller, un initié de la NFL, les Texans de Houston sont une équipe à surveiller.

« Je dois me demander si les Texans voient le tir de Brian Flores et font un mouvement en fonction de cela », a-t-il écrit. « Il y a longtemps eu la rumeur qu’ils préféreraient un HC connecté aux Patriots là-bas. »

Il sera également intéressant de voir quel impact tout cela aura finalement sur le concours Deshaun Watson. Flores était l’une des principales raisons pour lesquelles la star des Texans voulait aller à Miami.

« Le licenciement de Brian Flores par les Dolphins réinitialise probablement le paysage de Deshaun Watson de manière assez significative », a rapporté Charles Robinson, initié de Yahoo NFL. « Flores a été une force motrice derrière cet intérêt et le tandem Flores/Grier a fait partie de ce qui a poussé Watson à renoncer à son interdiction d’échanger avec Miami. Tout a changé. »

Flores a toujours été un personnage fascinant. Son honnêteté brutale à l’égard de son jeune quart-arrière, Tua Tagovailoa, s’est toujours démarquée.

Tout comme sa réaction face à ses propres joueurs qui ont ouvertement critiqué Tagovailoa dans les médias.

C’est comme ça que tu soutiens ton petit ami superstar. https://t.co/wrrdJB7TMH – Jeu 7 (@game7__) 9 janvier 2022

Plus tôt cette année, Miami était liée à un échange assez important à trois équipes qui n’a jamais fini par se matérialiser. Il sera intéressant de voir s’il a une nouvelle vie pendant l’intersaison à la suite de ce déménagement.

Il est rare qu’un tir de fin de saison de la NFL survienne et choque tout le monde – mais c’est exactement ce que celui-ci a fait. Surveillez cet endroit. Les choses ne deviendront que plus intéressantes à partir d’ici.

