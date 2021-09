La vraie raison pour laquelle les Lakers n’ont pas échangé contre DeMar DeRozan, laissez-le rejoindre les taureaux

in

Les Lakers de Los Angeles ont fait la une des journaux cet été pour leur décision d’acquérir Russell Westbrook des Wizards de Washington.

Chose intéressante, ils ont été extrêmement proches de faire un métier complètement différent.

Le front office a jeté un coup d’œil très sérieux à l’arrivée de la star de l’époque des Spurs de San Antonio, DeMar DeRozan.

En fin de compte, deux facteurs ont empêché les choses de se dérouler comme proposé.

Selon Bill Oram, Shams Charania et Sam Amick de ., les deux grandes stars de LA étaient d’accord avec le déménagement.

“[DeRozan] ont participé à deux de ces réunions au domicile de LeBron James et ont eu des conversations téléphoniques distinctes en cours avec James », ont-ils rapporté. “Ses conversations avec les co-stars des Lakers s’étaient bien déroulées, le futur agent libre discutant de toutes les manières dont il pensait que ce nouveau trio de stars pourrait fonctionner.”

James, en particulier, a clairement exprimé son opinion sur DeRozan.

« … Il y avait une véritable excitation partagée lors des réunions de joueurs sur la façon dont DeRozan s’intégrerait. Même s’il n’était pas le premier choix des Lakers, il était facile d’imaginer un scénario où il serait leur meilleure option disponible. Pour les Lakers, selon ceux qui connaissaient la situation, il était impératif de garder autant de voies potentielles ouvertes que possible. »

Malheureusement, LA n’a tout simplement pas pu régler avec les Spurs un prix approprié pour DeRozan. De même, ils ne pouvaient pas s’entendre sur ce à quoi ressemblait un contrat approprié pour le joueur de 32 ans.

“Des sources ont déclaré que Pelinka et son groupe de front-office avaient fortement envisagé d’exécuter un contrat de signature et d’échange pour DeRozan, 32 ans, abandonnant Kuzma et Caldwell-Pope dans le processus, mais n’ont pas pu parvenir à un consensus avec les Spurs. en agence libre ou un numéro de contrat approprié pour DeRozan », ajoute le rapport.

Au lieu d’appuyer sur la gâchette d’un accord DeRozan, les Lakers sont sortis et ont acquis Westbrook.

DeRozan, quant à lui, a atterri à Chicago.

Après avoir exprimé à plusieurs reprises son mécontentement envers les Spurs, il aurait été agréable de voir DeRozan rentrer à Los Angeles – mais ce n’était clairement pas dans les cartes. Mis à part une crise croissante entourant l’avenir de Zach LaVine, les Bulls semblent être en bonne position en ce moment. Espérons que DeRozan y trouve finalement un niveau de plaisir et de succès comparable à celui qu’il aurait avec les Lakers.

