La vraie raison pour laquelle les Yankees ne laissent pas partir Gary Sánchez

Dans cet article, nous examinerons le vrai raison pourquoi l’équipe vedette de la Les Yankees ne laisseront pas aller à Gary Sanchez dans la MLB.

Cela a été une intersaison très calme jusqu’à présent pour les Yankees de New York, au grand dam de leurs fans qui ont été tellement habitués à voir la franchise atteindre sa poche apparemment sans fond pour dépenser sur des acquisitions clés d’agents libres. Le bruit des Bronx Bombers pourrait même prendre la forme d’un échange impliquant le receveur Gary Sanchez, bien que ce soit probablement un long chemin si vous demandez à Lindsey Adler de ..

Oui, vous pourriez voir cela se produire s’ils trouvent le bon marché pour cela. Cependant, le marché de la capture est assez tendu dans l’ensemble pour le moment. Il y a eu un mouvement de large récepteur en novembre (Jacob Stallings à Miami, Roberto Perez à Pittsburgh, Yan Gomes à Chicago) qui limite davantage les options une fois le verrouillage terminé.

Sánchez aurait pu aller en arbitrage cette année, mais les Yankees ont signé un contrat d’un an et 6,35 millions de dollars en janvier. Ce contrat expirant, New York lui a offert un contrat à la fin du mois dernier.

Le joueur de 29 ans a été une déception dans l’assiette au cours des deux dernières saisons. Il a atteint .147 en 2020, puis a réduit .204 / .307 / .423 lors de la campagne 2021. Mais malgré ces chiffres, les Yankees feraient bien d’essayer de le retenir, étant donné le marché serré des récepteurs.

À l’heure actuelle, en dehors de Sanchez, les Yankees n’ont que Kyle Higashioka sur leur tableau de profondeur de récepteur.