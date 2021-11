La vraie raison pour laquelle Odell Beckham a choisi Rams Over Packers (Photos)

Odell Beckham Jr. a pris la décision surprenante de signer avec les Rams de Los Angeles jeudi après-midi.

Le talentueux receveur avait été lié à plusieurs équipes au cours de la semaine dernière, notamment les Packers de Green Bay, mais s’est finalement installé sur LA au dernier moment.

Naturellement, étant donné la nature plutôt abrupte de l’entrée des Rams dans ce processus, beaucoup ne pouvaient s’empêcher de se demander ce qui avait spécifiquement attiré Beckham vers eux.

Vendredi, une réponse a émergé.

Il s’avère que le marché de Los Angeles basé sur le divertissement et son impact potentiel sur la carrière de sa petite amie ont joué un rôle non négligeable dans la décision.

« Une partie de sa prise de décision était d’être sur le marché de LA », a rapporté un initié de la NFL. « C’est bon pour ses avenants et sa petite amie Lolo Wood. »

Woods est une star populaire des médias sociaux qui compte plus de 1,6 million de followers sur Instagram. Certains de ses hits viraux sur la plate-forme incluent:

Il va de soi qu’elle et Beckham étant basés à Los Angeles ne feraient qu’aider sa carrière.

Au-delà de cela, l’argent a également joué un rôle.

« Odell Beckham Jr. a commencé à appeler les équipes et à les informer qu’elles étaient absentes », a rapporté Ian Rapoport, un initié de la NFL.

Le nouveau #Rams WR Odell Beckham Jr s’envole pour LA ce matin pour passer un examen physique et signer son nouveau contrat. pic.twitter.com/SMRYyF9Wp2 – Ian Rapoport (@RapSheet) 12 novembre 2021

«Il a commencé avec environ cinq équipes, et nous les connaissons maintenant – les Chiefs, les Saints, les Seahawks. Ces équipes étaient sorties. Et puis c’était vraiment deux : les Packers de Green Bay et les Rams de Los Angeles. Ce sont les deux équipes qu’Odell a mis en lumière à l’origine. Culture gagnante, vraie chance d’aller au fond des playoffs, assez bons quarterbacks pour ces deux équipes… Les Packers offraient le minimum, ce qui n’était pas beaucoup. Les Rams ont offert plus, jusqu’à 4,25 millions de dollars sur la base d’incitatifs d’équipe. »

La course de Beckham avec les Browns de Cleveland a évidemment déçu. Le fait que lui et Baker Mayfield se détestaient n’a pas aidé leur alchimie sur le terrain. Le fait que son temps avec la franchise soit devenu plus connu pour ses penchants dans la chambre à coucher non plus que tout ce qu’il a réellement accompli en tant que joueur de football.

C’est une façon de procéder. https://t.co/ZtCs3UUs3P – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

Cela dit, c’est l’occasion d’un nouveau départ. Beckham pourra-t-il relancer sa carrière avec les Rams ? Le temps nous le dira.

