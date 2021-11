La vraie raison pour laquelle Odell Beckham et Baker Mayfield se détestaient

Le passage en grande partie improductif d’Odell Beckham Jr. avec les Browns de Cleveland a pris fin cette semaine. Une union qui a commencé avec beaucoup de promesses et des tonnes d’optimisme est finalement devenue plus connue pour les préférences bizarres de chambre à coucher du joueur de 29 ans que pour tout ce qui concerne la production sur le terrain. Et finalement, tout s’est terminé avec un simple gémissement.

L’une des principales raisons pour lesquelles Beckham voulait quitter Cleveland était sa mauvaise relation avec le quart-arrière Baker Mayfield. Avant sa sortie, son père, Odell Beckham Sr., a réalisé une vidéo complète présentant toutes les fois où Mayfield a bâclé ce qui aurait dû être un lancer réussi à son fils.

Inutile de dire que la vidéo n’a pas été bien accueillie par Mayfield et ses partisans au sein des Browns.

Vendredi, Beckham et le front office de Cleveland ont convenu d’un règlement qui aurait pour conséquence qu’il serait placé en dérogation lundi, après quoi il pourra être réclamé mardi.

Alors, comment tout s’est-il si mal passé entre Beckham et Mayfield ? Pourquoi y avait-il tant de mauvais sang ? Un manque de chimie.

Selon l’initié ESPN NFL Jake Trotter, les choses entre Beckham et Mayfield ont mal commencé dès le saut.

« Mais ce premier camp d’entraînement laissait présager des problèmes à venir », a-t-il écrit. «Ce premier samedi, Mayfield est sorti de sa poche après un jeu raté, les yeux fixés sur le terrain. Mais aucun de ses récepteurs, notamment Beckham, ne se retourna pour faire un mouvement vers lui.

« « Travailler le putain d’exercice de brouillage ! » Mayfield a crié, sautant le ballon avec dégoût.

« La foule, qui était venue voir Mayfield lancer les touchés de Beckham, a réagi dans un silence abasourdi collectif. »

Les choses ne s’amélioreraient pas à partir de là. Le manque de chimie entre Beckham et Mayfield allait définir leur temps ensemble.

« Mayfield n’a toujours pas réussi à obtenir le ballon à Beckham », a poursuivi Trotter. « Beckham ne pouvait toujours pas se rendre aux endroits où Mayfield avait besoin de lui. C’était en plein écran sur le point culminant d’ouverture de la vidéo que Beckham Sr. a publiée. À la fin du quatrième quart de la semaine 4 au Minnesota, les Browns étaient sur le point de repousser les Vikings.

« Mayfield pensait que Beckham interromprait sa route. Beckham a vu la couverture différemment. Et avec rien d’autre que du gazon vert devant lui, il a continué à courir. A ce moment là, il était trop tard. Mayfield avait déjà tiré le ballon. Et le résultat a été un renversement embarrassant.

Au cours de leurs trois saisons ensemble, Mayfield a accumulé un QBR de 58 lors du lancer à Beckham. Pendant ce temps, si le ballon allait littéralement à tous les autres receveurs larges, son QBR était un 85,2 combiné.

Maintenant, les deux hommes doivent se séparer et prouver que l’autre était le problème. Toute équipe qui revendique Beckham la semaine prochaine reçoit également son salaire de 7,25 millions de dollars pour le reste de la saison. C’est un lourd tribut, mais qui pourrait s’avérer utile s’il redevient le joueur qu’il était avec les Giants de New York.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

Une équipe a été considérée comme la plus susceptible d’ajouter Beckham au cours de la dernière année si son séjour à Cleveland prenait fin, mais il reste à voir si cela se concrétisera finalement. D’autres options continuent de planer en arrière-plan.

Quoi qu’il en soit, quelqu’un ajoutera Beckham la semaine prochaine. Et quand ils le feront, il sera intéressant de voir avec quelle itération du talentueux récepteur large ils finiront par se retrouver.

