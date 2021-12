La vraie raison pour laquelle personne ne veut échanger contre Kemba Walker des Knicks

Lorsque les Knicks de New York ont ​​ajouté Kemba Walker au cours de la dernière intersaison, il y avait beaucoup d’optimisme autour de cette décision.

Malheureusement, cet optimisme s’est rapidement estompé lorsqu’il est devenu évident que Walker était désormais une coquille de lui-même.

Avant d’être finalement mis sur le banc, Walker a enregistré en moyenne 11,1 points, 3,1 passes décisives et 2,6 rebonds par match. Au mois de novembre, sa moyenne est tombée à 10 points par match avec 39% de tirs sur le terrain et 29% de tirs sur trois.

Walker a géré sa rétrogradation aussi bien qu’on pouvait s’y attendre.

Cela dit, on s’attendait à ce que les Knicks recherchent finalement un métier pour lui.

Malheureusement, cela s’est avéré plus facile à dire qu’à faire.

Comme l’a noté Matt Moore de The Action Network, l’historique des blessures de Walker a rendu un échange difficile.

« Il n’y a aucun intérêt à l’échelle de la ligue à affronter Kemba Walker selon plusieurs sources », a-t-il écrit.

« Walker a été mis sur le banc pour essayer de relancer les Knicks, un mouvement qui a échoué, mais le consensus de la ligue est que les genoux de Walker représentent trop de risque même si son jeu avec New York et Boston était plus une question de situation. »

Dans une ligue où aucun contrat n’est non échangeable et aucun joueur n’est trop endommagé pour une seconde chance, il est difficile de voir Walker comme le gars qui brise ce moule. Finalement, quelque chose va probablement céder sur ce front.

La photo parle d’elle-même. https://t.co/5iigLdDdvx – Jeu 7 (@game7__) 17 décembre 2021

Mais pour l’instant, il semble qu’il soit coincé avec les Knicks et qu’ils soient coincés avec lui.

En rapport: Caleb Williams devient brutalement honnête à propos du bœuf Spencer Rattler