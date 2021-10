La vraie raison pour laquelle Salah a quitté Chelsea a été révélée; Lukaku étiqueté pas assez bien

Un ancien entraîneur de Chelsea au cœur de leur système de prêt a révélé la vraie raison pour laquelle l’actuel as de Liverpool, Mohamed Salah, est parti pour de bon, et a affirmé que Romelu Lukaku « n’était tout simplement pas prêt » lors de son premier passage avec les Bleus.

Chelsea sont devenus célèbres dans le football anglais pour leur utilisation intensive du système de prêt. Une pléthore de stars ont passé du temps dans les rangs du club avant de devenir des grands noms ailleurs.

L’ailier de Liverpool Salah et le meneur de jeu de Manchester City, Kevin de Bruyne, en sont deux exemples.

Salah a été prêté à la Fiorentina et à la Roma avant de passer définitivement dans la capitale italienne en 2016. Après seulement une année complète à Rome, Salah a été recruté par Liverpool et est devenu l’un des attaquants les plus meurtriers du football mondial.

De Bruyne a rejoint le Werder Brême en prêt en 2012 avant que l’équipe de Bundesliga Wolfsburg n’appelle après un an à Stamford Bridge.

L’as belge a été rapidement récupéré par Man City de Pep Guardiola après avoir impressionné à Wolfsburg et a fait partie intégrante de leur domination nationale au cours des six dernières saisons.

Maintenant, en parlant à Goal, l’ancien entraîneur technique du prêt de Chelsea, Eddie Newton, a révélé la vraie raison pour laquelle Salah et De Bruyne n’ont pas fonctionné à Chelsea.

En outre, il a affirmé que le tueur à gages avait récemment démissionné Romelu Lukaku n’était pas prêt à arriver au Bridge pour la première fois – contrairement à Salah et De Bruyne.

« Pour moi, je pense que Salah et De Bruyne n’étaient pas une question de talent », a déclaré Newton, qui a quitté son poste chez les Blues en 2019. « C’était un conflit de personnalité. [with Jose Mourinho]. Je ne pensais tout simplement pas que cela fonctionnait à l’époque.

«Je pense qu’ils étaient plus que suffisants. Mais c’était le manager qui n’était pas d’accord avec eux, donc ça n’allait pas marcher.

« Pour Lukaku, il n’était pas prêt à l’époque, et je me fiche de ce que quelqu’un dit.

« Il n’était tout simplement pas prêt à être le principal numéro 9 à l’avant et à porter cette plate-forme comme Didier [Drogba]. Il allait toujours être comparé à Didier et ce n’était pas juste pour lui à ce moment-là.

« C’était des situations différentes pour différents joueurs. »

Newton révèle le changement de stratégie de Tuchel

Newton a ensuite relayé ce qu’il sait du patron actuel Thomas Tuchel. Ce faisant, il pense que l’Allemand sera plus disposé à intégrer le corps de jeunes montant du club que les anciens managers.

« D’après ce que j’entends à Chelsea en ce moment, Tuchel est ouvert à différentes choses », a ajouté Newton.

«C’est un bon gars, un bon manager et est ouvert à l’écoute de différentes choses. Il travaillera avec les jeunes qui arrivent. Il ne s’agit pas seulement de travailler avec les joueurs seniors.

«Il vient du système allemand, qui consiste à travailler avec le jeune entraîneur et le jeune joueur. Alors il le comprend. En plus de cette mentalité de gagnant, il comprend le développement.

« Aucun manque de respect envers un manager auparavant, mais Chelsea a maintenant un manager qui comprend les deux côtés de la médaille. Il sait qu’il doit gagner des titres, gagner des matchs et prendre des décisions difficiles, mais il sait aussi qu’il doit y avoir un espace de développement pour ces joueurs.

«Il obtiendra les rapports du service des prêts, de l’académie et fera s’entraîner les jeunes garçons avec la première équipe. Il le comprendra.

